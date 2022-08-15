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Цікавих розкопок і небанальних знахідок! Привітання з Днем археолога 2022

15 Серпня 2022, 08:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Цікавих розкопок і небанальних знахідок! Привітання з Днем археолога 2022

15 серпня в Україні відзначають День археолога. До 2008 року свято в нашій країні було неофіційним.

Археологія – важлива наука, оскільки саме її фахівці вивчають минуле людства. Мета цієї професії – розуміння історії культури та відновлення минулого, оскільки основний принцип – будь-яка діяльність людини залишає сліди.

Якщо у вашому оточенні є фахівці з археології, не забудьте привітати їх з професійним святом, оскільки вони роблять важливу справу. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем археолога в листівках і СМС.

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Привітання з Днем археолога в листівках

день археолога

день археолога

день археолога

день археолога

Привітання з Днем археолога в СМС

***

Нехай на розкопі й у кабінеті
Навіть при найскромнішім бюджеті
Пошуку дух і богиня везіння
Будуть із вами всюди й постійно.

***

Для вас цінна найменша знахідка,
З неї ви дізнаєтесь побут і звичаї.
Працюєте терпляче і охоче,
Щоб дізнатися правду про минуле.
Цікавих вам розкопок
і знахідок небанальних,
з вашим святом, хлопці,
бути як ви – нетривіально!

***

У ваших руках історії нитки,
Ви повертаєте те, що забуто:
Пам’ять про предків, забуту славу,
Свято ви заслужили за правом.

***

Надра нашої матінки землі,
Вам відкриваються легко і просто,
Ключик до невідомого ви змогли відкопати,
Уламки древньої цивілізації ви шукаєте.

З днем археолога сьогодні вітаємо,
Нових скарбів знайти побільше вам бажаємо,
Нехай удача супроводжує вас завжди,
Нехай прихильною буде до вас доля.

***

Для археологів свято, не застілля,
А рідкісна знахідка старовини,
Наполегливо поставленої мети домагаються,
Таємниці минулого розкривають нам вони.
Ми бажаємо вам цікавих знахідок,
Великої удачі, радості, добра,
Нехай таємне стає відомим,
Нехай вам фортуна посміхається завжди.

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Археологія Привітання
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