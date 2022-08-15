15 серпня в Україні відзначають День археолога. До 2008 року свято в нашій країні було неофіційним.

Археологія – важлива наука, оскільки саме її фахівці вивчають минуле людства. Мета цієї професії – розуміння історії культури та відновлення минулого, оскільки основний принцип – будь-яка діяльність людини залишає сліди.

Якщо у вашому оточенні є фахівці з археології, не забудьте привітати їх з професійним святом, оскільки вони роблять важливу справу. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем археолога в листівках і СМС.

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Привітання з Днем археолога в листівках

Привітання з Днем археолога в СМС

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Нехай на розкопі й у кабінеті

Навіть при найскромнішім бюджеті

Пошуку дух і богиня везіння

Будуть із вами всюди й постійно.

***

Для вас цінна найменша знахідка,

З неї ви дізнаєтесь побут і звичаї.

Працюєте терпляче і охоче,

Щоб дізнатися правду про минуле.

Цікавих вам розкопок

і знахідок небанальних,

з вашим святом, хлопці,

бути як ви – нетривіально!

***

У ваших руках історії нитки,

Ви повертаєте те, що забуто:

Пам’ять про предків, забуту славу,

Свято ви заслужили за правом.

***

Надра нашої матінки землі,

Вам відкриваються легко і просто,

Ключик до невідомого ви змогли відкопати,

Уламки древньої цивілізації ви шукаєте.

З днем археолога сьогодні вітаємо,

Нових скарбів знайти побільше вам бажаємо,

Нехай удача супроводжує вас завжди,

Нехай прихильною буде до вас доля.

***

Для археологів свято, не застілля,

А рідкісна знахідка старовини,

Наполегливо поставленої мети домагаються,

Таємниці минулого розкривають нам вони.

Ми бажаємо вам цікавих знахідок,

Великої удачі, радості, добра,

Нехай таємне стає відомим,

Нехай вам фортуна посміхається завжди.