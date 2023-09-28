Міжнародний день сина відзначають щороку 22 листопада, Україна – не виняток.
День сина не належить до офіційних свят і є звичайним робочим днем. Втім, це чудова нагода привітати синів, які тільки починають свій життєвий шлях, або вже стали опорою своєї сім’ї, батьками чи й дідусями.
Факти ICTV підготували листівки та смс-привітання на Міжнародний день сина 2023. Теплі слова розтоплять будь-яке серце і потішать навіть у похмурий день.
Смс-привітання із Днем сина 2023
Синку, ти мій найкращий подарунок! Хай доля щастя подарує і хай шанують тебе всюди!
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Із Днем сина, рідний! Успіхів, дружби та кохання, нехай здійсняться всі бажання!
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У День сина зичу тобі карпатського здоров’я! Нехай рідні будуть поряд, а душа буде сповнена теплом!
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Вітаю з Днем сина! Здоров’я, щасливої долі та грошей доволі!
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Зі святом, синку! Нехай усе буде, як бажається і фортуна завжди усміхається!