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Cонячних днів! Яскраві листівки з першим днем літа

1 Червня 2023, 06:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Перший день літа 2023
Джерело: Pexels

Сьогодні 1 червня, а значить настав перший день літа. Багато хто з нас так і не зможе поїхати на море у зв’язку зі зрозумілими причинами, проте поніжитися на сонечку і відвідати інші водойми, якщо є така можливість, обов’язково потрібно.

Вочевидь, наразі українці не так чекають на літо, як раніше. Адже до повномасштабної війни ми всі будували на цю пору великі плани, брали відпустки, відпочивали та набиралися сил, зараз усе інакше. Але це не привід не радіти приходу теплої і сонячної погоди, і брати від неї все, що ми можемо.

Факти ICTV підготували привітання в листівках з першим днем літа 2023, щоб ви змогли надіслати їх усім, кому захочете.

Перший день літа

Перший день літа

Перший день літа

Перший день літа

Перший день літа

Крім того, 1 червня відзначають не тільки прихід літа, а й День захисту дітей. Мета свята – привернути увагу людей до проблем, з якими стикаються діти на всій планеті.

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