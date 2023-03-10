11 березня у православних вірян батьківська субота, яка вважається другою під час Великого посту. Це день, у який варто вшанувати померлих рідних у храмі або вдома.

Чи потрібно йти на кладовище в батьківську суботу? Так. Крім того, що спершу найкраще відвідати храм, помолитися і поставити свічки, варто провідати і могили.

Варто наголосити на тому, що в батьківські суботи ми поминаємо не тільки батьків, а й інших усіх близьких людей, які пішли з життя.

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Чому батьківська? Тому що першочерговий молитовний обов’язок наш – за наших батьків: з усіх людей, чиє тимчасове земне життя закінчилося, ми насамперед винні тим, через кого ми цей дар життя отримали – батькам і прабатькам нашим.

Наступна батьківська субота припадає на 25 березня, проте не варто їх плутати із Вселенськими батьківськими суботами, яких усього дві. У 2023 році перша – М’ясопусна, була 18 лютого, друга – Троїцька, буде 3 червня.