У православних вірян триває Страсний тиждень. Він передує Великодню, який цього року відзначають 5 травня. Цей період здавна оповитий різними прикметами, традиціями та заборонами.

Людей нерідко хвилює питання, чи можна садити город у Страсний тиждень, адже погода саме сприяє цьому. Факти ICTV дізналися, що про це кажуть священнослужителі, та які прикмети побутують у народі.

Чи можна працювати на городі в Страсний тиждень – відповідь церкви

Церква наголошує на тому, що Біблія не містить суворої заборони, що чітко вказувала б на неможливість роботи в саду. Єдине, на чому акцентують священники, так це на тому, щоби віряни не пропускали богослужіння через справи на городі.

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Особливо доброю справою вважається, якщо ви допоможете комусь скопати грядки або висадити розсаду.

Чи можна садити город у Страсний тиждень – народні прикмети

Думки в народі розходяться. З одного боку є ті, хто вважає, що не слід працювати у тиждень перед Великоднем, бо земля “не прийме насіння”. Згідно з іншими прикметами, врожай згниє від дощу або ж його побʼє градом.

Інші ж схиляються до погляду церкви. До того ж, є й інші народні приказки, що вказують на те, що працювати на городі у Страсний тиждень можна. Зокрема є повірʼя, що висаджування рослин у Чистий четвер позбавить у майбутньому від проблеми бурʼянів, бо все буде чисто.

У деяких українських регіонах четвер Страсного тижня називають “багатим” і вірять, що картопля, висаджена цього дня, принесе багатий врожай.