Чистий четвер – особливий день Страсного тижня в християнській вірі, який відзначається за кілька днів до Великодня.

Останній четвер перед Великоднем називають чистим тому, що він символізує очищення від гріхів та підготовку до святкування Воскресіння Христового. В народі цей день пов’язують з очищенням не лише душі, а й тіла.

У 2023 році православні християни відзначають Чистий четвер 13 квітня.

Оскільки усі дні Страсного тижня вважаються особливими та важливими, Чистий четвер має свої християнські та народні традиції. Також є речі, які заборонено робити цього дня.

Чи можна прибирати на кладовищі у Чистий четвер 2023, читайте далі в нашому матеріалі.

Прибирання на кладовищі у Чистий четвер: чи можна це робити

Страсний тиждень вважається дуже особливим періодом, оскільки цей час був останнім у земному житті Ісуса Христа.

Понад дві тисячі років тому, за тиждень до Великодня, Ісус увійшов у Єрусалим, де його захоплено зустріло населення, а потім сталася зрада і в пʼятницю Спасителя розіпʼяли на хресті.

Саме тому церква радить у цей тиждень відмовитися від веселощів та розваг. А в Чистий четвер забороняється:

позичати гроші;

лінуватися;

лаятися та сваритися;

залишати в оселі брудні речі;

розкидати брудні речі та смітити вдома;

лихословити;

вживати непісні страви;

залишати немитий посуд;

бути брудними та ходити в брудному одязі;

не можна позичати комусь речі, навіть, солі сусідам краще не давати;

не можна негативно та гріховно думати.

Що ж стосується прибирання на кладовищі, то категоричної заборони немає. Якщо ви відчуваєте гостру потребу побувати на могилі рідних чи близьких, навести там лад, то це можна зробити.

– Тобто це суворо не забороняється, проте все ж не варто прибирати на кладовищі у Чистий четвер!

Священники також не рекомендують весь Страсний тиждень та тиждень після Великодня відвідувати кладовище. Найкраща дата для прибирання кладовища у 2023 році – 18 березня.

Крім того, якщо на Чистий четвер випали дні поминок за покійними близькими (9 днів, 40 днів) або роковини (День пам’яті), то краще перенести їх на інший час, оскільки в народі вважають, що ходити на цвинтар в час Страсного тижня не варто.