Різдвяний піст – чергове випробування для всіх вірян-християн. За 40 днів послідовник Ісуса повинен очиститися як фізично, так і духовно.

Де церковний піст – там і палкі обговорення заборон та традицій. Багато хто вважає, що в цей період потрібно не тільки відмовлятися від їжі, а й внести тимчасові зміни в інші аспекти життя. Однак є в житті моменти, коли перенести щось не можна – наприклад, хрещення дитини.

Чи можна хрестити дитину на Різдвяний піст 2022 – на це запитання може дати відповідь лише священнослужитель.

Зараз дивляться

Православна церква України вважає, що заборони на Різдвяний піст можна не дотримуватись. За словами настоятеля Свято-Миколаївського храму ПЦУ Олександра Дедюхіна, хрестити дитину на Різдвяний піст 2022 року можна, як і все інше.

Настоятель запевняє, що цей піст – час можливостей.

Для тих, хто все ж таки хоче дотримуватися обмежень у раціоні, варто пам’ятати й про заборони, які можуть убезпечити від проблем зі здоров’ям. Наприклад, не можна обмежувати себе в їжі вагітним жінкам, матусям, які годують, і дітям до 12 років. Заборони та правила на Різдвяний піст 2022 року на Фактах ICTV допоможуть закрити питання на цю тему.