Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Чи буде додатковий вихідний на День Конституції України 2023

2 Червня 2023, 13:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Выходной на День Конституции Украины 2023
Джерело: Pexels

Щороку 28 червня в Україні відзначають важливе державне свято – День Конституції. У 2023 році ця дата припадає на будній день – середу.

У мирний час українці відпочивали 28 червня, оскільки на честь свята передбачено неробочий день. Багатьох цікавить питання – чи буде вихідний на День Конституції 2023? Відповідь на нього проста – ні.

Усі додаткові вихідні дні під час воєнного стану скасовано. Нагадаємо, що зараз він продовжений до 18 серпня.

Тож у червні 2023 року українці відпочиватимуть згідно з календарем.

Загалом очікується вісім вихідних днів – 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 червня.

Зазначимо, що в перший місяць літа є й інше свято, в яке у мирний час було передбачено вихідний день – Трійця. Однак аналогічно до Дня Конституції – додаткового відпочинку чекати не варто. Зі свого боку варто зазначити, що Трійця 2023 випадає на неділю.

Читайте також:
КалендарьТрійця та День Конституції України: календар свят червня 2023

Теги
Вихідні День Конституції
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь