Щороку 28 червня в Україні відзначають важливе державне свято – День Конституції. У 2023 році ця дата припадає на будній день – середу.

У мирний час українці відпочивали 28 червня, оскільки на честь свята передбачено неробочий день. Багатьох цікавить питання – чи буде вихідний на День Конституції 2023? Відповідь на нього проста – ні.

Усі додаткові вихідні дні під час воєнного стану скасовано. Нагадаємо, що зараз він продовжений до 18 серпня.

Тож у червні 2023 року українці відпочиватимуть згідно з календарем.

Загалом очікується вісім вихідних днів – 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 червня.

Зазначимо, що в перший місяць літа є й інше свято, в яке у мирний час було передбачено вихідний день – Трійця. Однак аналогічно до Дня Конституції – додаткового відпочинку чекати не варто. Зі свого боку варто зазначити, що Трійця 2023 випадає на неділю.