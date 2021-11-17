Сьогодні, 17 листопада, у світі відзначають Міжнародний день студента.

З цим молодіжним святом часто асоціюють 25 січня – Тетянин День, проте це не дуже доречно. Воно стосується лише Росії і присвячене відкриттю університету у Москві.

Саме в Тетянин день, який за новим стилем відзначається 25 січня, у 1755 році імператриця Єлизавета підписала указ Про заснування Московського університету. Таким чином, 25 січня став офіційним університетським днем, а мучениця Тетяна вважається покровителькою студентів.

Згодом, у 2005 році президент Росії видав відповідний указ № 76 Про День російського студентства, який офіційно затвердив свято російських студентів.

Чому День студента відзначають 17 листопада

Історія Дня студента ґрунтується на дуже не оптимістичних подіях. Дата була заснована в пам’ять про криваву трагедію, яка сталася у 1939 році в окупованій німцями Празі.

У цей день нацисти заарештували і розстріляли лідерів чеського Союзу студентів. 1 200 чоловік були відправлені у концтабір в Заксенхаузені.

Дев’ятьох студентів і активістів студентського руху стратили без суду в застінках в’язниці в празькому районі Рузіне. За наказом Гітлера всі чеські вищі навчальні заклади були закриті до кінця війни.

На честь цих подій на Всесвітньому конгресі студентів 17 листопада визнали днем пам’яті загублених життів чеських студентів. В Україні це свято було засноване президентським указом у 1999 році.