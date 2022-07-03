Ніч на Івана Купала – одна з наймістичніших у році. Ще в давні часи наші предки вірили у силу цього свята, про що нам говорять численні збережені традиції та замовляння.

Кажуть, у цю ніч стаються надзвичайні речі. З цієї ж причини пропонуємо кілька відомих способів ворожіння на Івана Купала.

Найцікавіші ворожіння на Івана Купала

Гадання на іменах

Є кілька способів, як дізнатися ім’я свого майбутнього чоловіка. Один із найдієвіших – в ніч на Івана Купала вийти на вулицю й спитати ім’я хлопця, який перший проходитиме повз.

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Гадання на папірцях

Щоб дізнатися ім’я судженого, ввечері 6 липня напишіть на папірцях десять чоловічих імен, а тоді покладіть їх на ніч під подушку.

Вставши зранку, витягніть, не дивлячись, один папірець. Те ім’я, яке ви витягнете, й буде іменем вашого майбутнього чоловіка.

Гадання на цибулі

Візьміть кілька цибулин і на кожній із них напишіть ім’я хлопця. Тоді поставте її у воду й чекайте, поки вона проросте.

Та цибулина, що проросте найшвидше, і символізуватиме вашого судженого.

Гадання на вінках

Саме це гадання асоціюється зі святом Івана Купала. З давніх-давен на заході сонця дівчата плели вінки з лісових квітів, а після цього загадували бажання й опускали їх на воду.

Якщо вінок плив далеко – бажання здійсниться, а якщо він через деякий час зупинився біля берега – доведеться чекати ще рік, щоб знову його загадати.

Ворожіння на воску

Для цього візьміть звичайну воскову свічку й розламайте її, а тоді розтопіть в ложці над купальським вогнем. Після цього вилийте розтоплений віск в посудину з холодною водою – віск утворить якусь фігуру, яка й символізуватиме відповідь на ваше запитання.

Наприклад, якщо вам випаде фігура, схожа на корону – ви скоро одружитеся, серце – буде міцне кохання, зірка – вас чекає успіх, квітка – новий шанувальник, фігура людини означатиме нове знайомство, а лінії – захопливу подорож.