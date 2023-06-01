Перший день літа – радісна пора для всіх нас. Свято присвячене початку найяскравішого сезону, який триватиме всі три місяці.
Важливу дату часто відзначають у колі друзів, і роблять це на природі, адже все вже розквітло, і безпечні ліси готові приймати гостей. У цей сезон саме час вирушити в подорож, побачити красу України і відкрити для себе щось нове.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з першим Днем літа в СМС, які порадують близьких навіть на відстані.
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Літо! Літо, настало,
Вітаю з цим я,
Відпочинку тобі бажаю,
Радості, добра, тепла!
Літа яскравого тобі, вражень,
Веселитися, не сумувати,
Настрію чумового,
Всі турботи забувати!
***
Нехай закрадутся в твоє серце
Веселощі, радість і тепло,
І найперший літній день
Пройде на рідкість вдало!
Емоцій бурхливих, розваг,
Сміху і щастя в душі,
І все три місяці світанки
Зустрічати з посмішкою на обличчі!
***
А літечко несе тепло і ласку.
Все в дивних квітах, в барвах, у красі.
У кожній квіточці я бачу казку
І цілий Всесвіт у дзвінкій росі.
***
Нарешті настало
Літо довгоочікуване:
Казкове, тепле,
Миле, бажане.
З першим днем пори прекрасної
Усіх вас вітаю.
Теплих, ласкавих хвилин
Літа вам бажаю.
***
Прилетіло літо, як на крилах
Принесло нам літо дні щасливі
Літо кучеряве,
Лагідне, як мама
Ось воно яке
Літо золоте.
Я з тобою, літо, пожартую,
Я з тобою, літо, потанцюю,
Я з тобою, літо, поспіваю,
Я тебе ще з осені чекаю…
***
Літо вже настало – червень принесе багато свят, зокрема й церковних. Наприклад, уже на 4 червня припадає День Святої Трійці, а на 12 число початок Петрового посту. Ознайомитися з повним календарем церковних свят червня 2023 року можна на Фактах ICTV.