Перший день літа – радісна пора для всіх нас. Свято присвячене початку найяскравішого сезону, який триватиме всі три місяці.

Важливу дату часто відзначають у колі друзів, і роблять це на природі, адже все вже розквітло, і безпечні ліси готові приймати гостей. У цей сезон саме час вирушити в подорож, побачити красу України і відкрити для себе щось нове.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з першим Днем літа в СМС, які порадують близьких навіть на відстані.

***

Літо! Літо, настало,

Вітаю з цим я,

Відпочинку тобі бажаю,

Радості, добра, тепла!

Літа яскравого тобі, вражень,

Веселитися, не сумувати,

Настрію чумового,

Всі турботи забувати!

***

Нехай закрадутся в твоє серце

Веселощі, радість і тепло,

І найперший літній день

Пройде на рідкість вдало!

Емоцій бурхливих, розваг,

Сміху і щастя в душі,

І все три місяці світанки

Зустрічати з посмішкою на обличчі!

***

А літечко несе тепло і ласку.

Все в дивних квітах, в барвах, у красі.

У кожній квіточці я бачу казку

І цілий Всесвіт у дзвінкій росі.

***

Нарешті настало

Літо довгоочікуване:

Казкове, тепле,

Миле, бажане.

З першим днем пори прекрасної

Усіх вас вітаю.

Теплих, ласкавих хвилин

Літа вам бажаю.

***

Прилетіло літо, як на крилах

Принесло нам літо дні щасливі

Літо кучеряве,

Лагідне, як мама

Ось воно яке

Літо золоте.

Я з тобою, літо, пожартую,

Я з тобою, літо, потанцюю,

Я з тобою, літо, поспіваю,

Я тебе ще з осені чекаю…

***

Літо вже настало – червень принесе багато свят, зокрема й церковних. Наприклад, уже на 4 червня припадає День Святої Трійці, а на 12 число початок Петрового посту. Ознайомитися з повним календарем церковних свят червня 2023 року можна на Фактах ICTV.