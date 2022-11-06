Повний Місяць у грудні 2022 року українці спостерігатимуть 8 числа. Так, Місяць покажеться у всій красі о 15.32, а от захід сонця буде о 9.25.

Супутник Землі у цей період перебуватиме під знаком Близнюків.

Наші пращури вже давно помітили вплив повного Місяця на все живе на планеті. Це стосується комах, тварин і навіть людей.

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Цій події приписують і унікальні особливості – наприклад, збір лікарських трав на повний Місяць підвищить їхню дію, так що можна сміливо готувати ліки та різні зілля.

Також украй рекомендується стежити за своїм станом – є шанс, що хронічні хвороби нагадають про себе у невдалий час. Надмірне навантаження на організм теж ні до чого хорошого не призведе.

Місяць у знаку Близнюки говорить про те, що настав період енергійних та швидких справ. У цей час не можна приділяти час тим справам, які потребують високої концентрації. Також цілком успішними будуть і фінансові операції, а також угоди з нерухомості.

Якщо захист диплома на носі – не бояться провалу. Місяць у цій справі допоможе, як і в будь-якій іншій науковій діяльності.