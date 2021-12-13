Новий рік — час подарунків, смачної їжі та щирих емоцій. На перший погляд здається, що новорічне застілля не може бути дешевим та вишуканим, але ми точно переконаємо вас у протилежному. Читайте нашу добірку бюджетних страв на Новий рік 2022 та дивуйте своїх близьких недорогими кулінарними шедеврами.
Водяний Тигр – головний символ 2022 року. Хоча цар усіх звірів і вибагливий, здивувати його можна навіть дешевими продуктами. Не забувайте прикрашати готові страви. Ефектна подача та неперевершений смак ніколи не видадуть справжню ціну страви.
Закуска Ялинки
Інгредієнти:
- яйця варені – 2 шт.;
- плавлений сир – 100 г;
- варена курка – 200 г;
- майонез чи сметана;
- кріп;
- часник – 2-3 зубчики.
Спосіб приготування
Натерті яйця та плавлений сир помістіть у ємність, додайте у цю суміш сіль і сметану/майонез. У цю ж посудину покладіть нарізану курку та видавлений часник. Ретельно перемішайте всі інгредієнти і додайте дрібно нарізаний кріп.
З отриманої маси зліпіть ялинки у вигляді конусів та з усіх боків посипте порізаним кропом.
Для декору на вершини готових ялинок можна покласти квасолинки або шматочки моркви.
Тарталетки з сиром і шинкою
Інгредієнти:
- помідор – 1 шт;
- шинка – 200 г;
- сир – 100 г;
- тарталетки – приблизно 15 шт. середнього розміру;
- майонез або сметана на ваш смак.
Спосіб приготування
Помідор і шинку наріжте дрібними кубиками, покладіть у ємність і додайте туди натертий сир. Додайте до суміші майонез або сметану й ретельно все перемішайте. Готову начинку викладіть у тарталетки та поставте запікатися в духовку, розігріту до 180 градусів, на 10 хвилин.
Запечена картопля під сирною скоринкою
Інгредієнти:
- сир – 70 г;
- картопля – 1 кг;
- петрушка;
- олія рослинна;
- часник сушений;
- перець, сіль, прянощі на ваш смак.
Спосіб приготування
Зваріть картоплю зі шкіркою, просушіть та викладіть на деко з пергаментним папером. Кожну картоплинку легенько приплюсніть будь-який предметом. Робіть це обережно, щоб не роздавити картоплину повністю.
Кожну придавлену картоплину змастіть маслом і посипте сіллю, перцем та часником. Помістіть майбутню страву в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Після цього посипте картоплю натертим сиром і відправте запікатися ще на п’ять хвилин.
Готову страву посипте дрібно нарізаною зеленню.
Салат Легкий
Інгредієнти:
- шинка – 200 г;
- горошок консервований – 200 г;
- помідор – 1 шт.;
- огірок – 1 шт. середнього розміру;
- сметана;
- зелень.
Спосіб приготування
Помідор, огірок і шинку наріжте кубиками та перемішайте. Додайте у суміш горошок, зелень і заправте салат сметаною або майонезом.
Рулет у тісті
Інгредієнти:
- фарш – 400 г;
- шампіньйони – 250 г;
- сир – 100 г;
- листкове дріжджове тісто – 500 г;
- цибулина – 1 шт.
Спосіб приготування
Гриби та цибулю наріжте кубиками, підсоліть і засмажте. Поки гриби смажаться, натріть 100 г сиру та розкатайте тісто.
На середину листка викладіть фарш. Мясо попередньо можна підсолити та поперчити на ваш смак. Зверху викладіть смажені гриби з цибулею і посипте все тертим сиром.
З обох боків зробіть надрізи на тісті та складіть із напуском.
Майбутній рулет змастіть рослинною олією та випікайте 40 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.
Легендарний десерт Пташине молоко
Інгредієнти:
- сметана 20% – 500 г;
- вода – 150 мл;
- желатин – 15 г;
- чорний шоколад – 100 г;
- цукор – 150 г.
Спосіб приготування
Залийте желатин водою та залишіть набухати. Збийте цукор зі сметаною та влийте у цю суміш розтоплений желатин. Отриманий крем розлийте у креманки й поставте в холодильник застигати на годину.
Розділіть шоколад на дрібні шматочки та розтопіть у мікрохвильовці або на водяній бані, а далі додайте до нього 1,5 столової ложки сметани. Перемішайте інгредієнти до однорідності.
Викладіть шоколадну масу на застиглий крем і розрівняйте по всій поверхні.
Бажаємо вам по-справжньому насолодитися святом і отримати насолоду від смачних та бюджетних страв на Новий рік 2022. Радуйте своїх близьких кулінарними шедеврами і будьте щасливими в новому році!