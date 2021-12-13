Новий рік — час подарунків, смачної їжі та щирих емоцій. На перший погляд здається, що новорічне застілля не може бути дешевим та вишуканим, але ми точно переконаємо вас у протилежному. Читайте нашу добірку бюджетних страв на Новий рік 2022 та дивуйте своїх близьких недорогими кулінарними шедеврами.

Водяний Тигр – головний символ 2022 року. Хоча цар усіх звірів і вибагливий, здивувати його можна навіть дешевими продуктами. Не забувайте прикрашати готові страви. Ефектна подача та неперевершений смак ніколи не видадуть справжню ціну страви.

Закуска Ялинки

Інгредієнти:

яйця варені – 2 шт.;

плавлений сир – 100 г;

варена курка – 200 г;

майонез чи сметана;

кріп;

часник – 2-3 зубчики.

Спосіб приготування

Натерті яйця та плавлений сир помістіть у ємність, додайте у цю суміш сіль і сметану/майонез. У цю ж посудину покладіть нарізану курку та видавлений часник. Ретельно перемішайте всі інгредієнти і додайте дрібно нарізаний кріп.

З отриманої маси зліпіть ялинки у вигляді конусів та з усіх боків посипте порізаним кропом.

Для декору на вершини готових ялинок можна покласти квасолинки або шматочки моркви.

Тарталетки з сиром і шинкою

Інгредієнти:

помідор – 1 шт;

шинка – 200 г;

сир – 100 г;

тарталетки – приблизно 15 шт. середнього розміру;

майонез або сметана на ваш смак.

Спосіб приготування

Помідор і шинку наріжте дрібними кубиками, покладіть у ємність і додайте туди натертий сир. Додайте до суміші майонез або сметану й ретельно все перемішайте. Готову начинку викладіть у тарталетки та поставте запікатися в духовку, розігріту до 180 градусів, на 10 хвилин.

Запечена картопля під сирною скоринкою

Інгредієнти:

сир – 70 г;

картопля – 1 кг;

петрушка;

олія рослинна;

часник сушений;

перець, сіль, прянощі на ваш смак.

Спосіб приготування

Зваріть картоплю зі шкіркою, просушіть та викладіть на деко з пергаментним папером. Кожну картоплинку легенько приплюсніть будь-який предметом. Робіть це обережно, щоб не роздавити картоплину повністю.

Кожну придавлену картоплину змастіть маслом і посипте сіллю, перцем та часником. Помістіть майбутню страву в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Після цього посипте картоплю натертим сиром і відправте запікатися ще на п’ять хвилин.

Готову страву посипте дрібно нарізаною зеленню.

Салат Легкий

Інгредієнти:

шинка – 200 г;

горошок консервований – 200 г;

помідор – 1 шт.;

огірок – 1 шт. середнього розміру;

сметана;

зелень.

Спосіб приготування

Помідор, огірок і шинку наріжте кубиками та перемішайте. Додайте у суміш горошок, зелень і заправте салат сметаною або майонезом.

Рулет у тісті

Інгредієнти:

фарш – 400 г;

шампіньйони – 250 г;

сир – 100 г;

листкове дріжджове тісто – 500 г;

цибулина – 1 шт.

Спосіб приготування

Гриби та цибулю наріжте кубиками, підсоліть і засмажте. Поки гриби смажаться, натріть 100 г сиру та розкатайте тісто.

На середину листка викладіть фарш. Мясо попередньо можна підсолити та поперчити на ваш смак. Зверху викладіть смажені гриби з цибулею і посипте все тертим сиром.

З обох боків зробіть надрізи на тісті та складіть із напуском.

Майбутній рулет змастіть рослинною олією та випікайте 40 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.

Легендарний десерт Пташине молоко

Інгредієнти:

сметана 20% – 500 г;

вода – 150 мл;

желатин – 15 г;

чорний шоколад – 100 г;

цукор – 150 г.

Спосіб приготування

Залийте желатин водою та залишіть набухати. Збийте цукор зі сметаною та влийте у цю суміш розтоплений желатин. Отриманий крем розлийте у креманки й поставте в холодильник застигати на годину.

Розділіть шоколад на дрібні шматочки та розтопіть у мікрохвильовці або на водяній бані, а далі додайте до нього 1,5 столової ложки сметани. Перемішайте інгредієнти до однорідності.

Викладіть шоколадну масу на застиглий крем і розрівняйте по всій поверхні.

Бажаємо вам по-справжньому насолодитися святом і отримати насолоду від смачних та бюджетних страв на Новий рік 2022. Радуйте своїх близьких кулінарними шедеврами і будьте щасливими в новому році!