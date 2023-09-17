Всенародний день батька відзначають у багатьох країнах 17 вересня. І нехай свято не вважається офіційним, його дата обрана низкою громадських організацій.

Утім, для нас це ще один привід привітати своїх близьких із важливим днем. Роль батька у вихованні дуже важлива для кожної дитини, і варто віддати належне за цю працю. Це можуть бути теплі слова, або ж невеликий презент. Головне – увага.

Факти ICTV підготували листівки та СМС до Всенародного дня батька, щоб порадувати близьких на відстані.

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Всенародний день батька – привітання в СМС

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Нехай буде у вас все в порядку,

Добра вам, щастя і достатку.

Щоб горе і смуток ваш дім обминали,

Щоб сонечко ясне вам завжди сіяло.

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Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров’я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

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Рідний тату, шлю свої вітання

В цей єдиний неповторний день!

Зичу я удачі та кохання,

Щастя й радості, достатку і натхнень!

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Тут не важливий диплом

І квиточок з зарплатою:

Всім дано стати батьком,

Але не кожному – татом!

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Миру, злагоди, здоров’я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

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Всенародний День батька – привітання у листівках

Поки вересень радує нас останніми теплими днями, зовсім скоро настане жовтень. Середина осені принесе багато важливих днів – церковні та державні свята. Наприклад, на 1 жовтня припадає Покров, а також День захисників і захисниць України. Ознайомитися з повним календарем жовтня 2023 можна на Фактах ICTV.