Всенародний день батька відзначають у багатьох країнах 17 вересня. І нехай свято не вважається офіційним, його дата обрана низкою громадських організацій.
Утім, для нас це ще один привід привітати своїх близьких із важливим днем. Роль батька у вихованні дуже важлива для кожної дитини, і варто віддати належне за цю працю. Це можуть бути теплі слова, або ж невеликий презент. Головне – увага.
Факти ICTV підготували листівки та СМС до Всенародного дня батька, щоб порадувати близьких на відстані.
Всенародний день батька – привітання в СМС
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Нехай буде у вас все в порядку,
Добра вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне вам завжди сіяло.
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Мій мудрий і розумний тату,
Тобі бажали вже багато.
Бажали радості й удачі,
Здоров’я й успіху в придачу,
Достатку доброго в родині
І миру у твоїй країні.
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Рідний тату, шлю свої вітання
В цей єдиний неповторний день!
Зичу я удачі та кохання,
Щастя й радості, достатку і натхнень!
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Тут не важливий диплом
І квиточок з зарплатою:
Всім дано стати батьком,
Але не кожному – татом!
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Миру, злагоди, здоров’я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.
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Всенародний День батька – привітання у листівках
Поки вересень радує нас останніми теплими днями, зовсім скоро настане жовтень. Середина осені принесе багато важливих днів – церковні та державні свята. Наприклад, на 1 жовтня припадає Покров, а також День захисників і захисниць України. Ознайомитися з повним календарем жовтня 2023 можна на Фактах ICTV.