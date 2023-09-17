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Будь завжди сповнений сил: листівки та СМС зі Всенародним днем батька

17 Вересня 2023, 07:50
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
День батька
Джерело: Unsplash

Всенародний день батька відзначають у багатьох країнах 17 вересня. І нехай свято не вважається офіційним, його дата обрана низкою громадських організацій.

Утім, для нас це ще один привід привітати своїх близьких із важливим днем. Роль батька у вихованні дуже важлива для кожної дитини, і варто віддати належне за цю працю. Це можуть бути теплі слова, або ж невеликий презент. Головне – увага.

Факти ICTV підготували листівки та СМС до Всенародного дня батька, щоб порадувати близьких на відстані.

Зараз дивляться

Всенародний день батька – привітання в СМС

***

Нехай буде у вас все в порядку,
Добра вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне вам завжди сіяло.

***

Мій мудрий і розумний тату,
Тобі бажали вже багато.
Бажали радості й удачі,
Здоров’я й успіху в придачу,
Достатку доброго в родині
І миру у твоїй країні.

***

Рідний тату, шлю свої вітання
В цей єдиний неповторний день!
Зичу я удачі та кохання,
Щастя й радості, достатку і натхнень!

***

Тут не важливий диплом
І квиточок з зарплатою:
Всім дано стати батьком,
Але не кожному – татом!

***

Миру, злагоди, здоров’я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.

***

Всенародний День батька – привітання у листівках

Поки вересень радує нас останніми теплими днями, зовсім скоро настане жовтень. Середина осені принесе багато важливих днів – церковні та державні свята. Наприклад, на 1 жовтня припадає Покров, а також День захисників і захисниць України. Ознайомитися з повним календарем жовтня 2023 можна на Фактах ICTV.

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