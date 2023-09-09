9 вересня в Україні та низці інших країн відзначають День дизайнера-графіка. У 2023 році свято припадає на суботу.

Цього дня варто привітати всіх тих, хто за допомогою візуалізації передає настрій або посилання суспільству. Професія вимагає посидючості, креативності та бажання довести свої вміння до ідеалу, показуючи майстерність оточенню.

Факти ICTV підготували найкращі листівки з Днем дизайнера-графіка, які порадують близьких. Нехай у них не найтрендовіший дизайн, але приємне вони точно зроблять одержувачу.

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І поки на вулиці вересень, уже зовсім скоро настане жовтень. Середина осені говорить про настання величезної кількості свят, зокрема й церковних. Однак у 2023 році ми будемо їх відзначати за новими датами. Наприклад, Покров припадає на 1 жовтня, як і День захисників і захисниць України. До цього важливі події припадали на 14 жовтня. Ознайомитися з повним календарем свят жовтня 2023 можна на Фактах ICTV.