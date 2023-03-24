Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне з найважливіших свят у християнстві. Це церковне свято посідає третє місце за важливістю після Великодня та Різдва Христового.

Назва свята означає благе звіщення, оскільки саме цього дня Діва Марія дізналася, що стане матір’ю Ісуса Христа.

Факти ICTV дізнавалися, коли у Польщі відзначають Благовіщення 2023, а також про польські традиції святкування.

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Благовіщення у Польщі 2023 – дата

Від свята Благовіщення до Різдва – рівно дев’ять місяців. Адже саме за цей термін жінка виношує дитину. В Євангелії від Луки зазначається, що Архангела Гавриїла було послано розповісти Богородиці гарну звістку.

Проте він не просто прийшов сповістити Діву Марію, а й запитати дозвіл.

У церковному календарі Благовіщення не є перехідним святом, тому щороку припадає на одну і ту саму дату.

За григоріанським та новоюліанським календарями Західною та більшістю Східних церков свято відзначають 25 березня. Відповідно, у 2023 році польські католики відзначають Благовіщення 25 березня.

У 2023 році цей день припадає на суботу.

Що не можна робити в Польщі на Благовіщення 2023

Зі святом Благовіщення повʼязано багато прикмет, які прийшли ще від язичництва:

не можна одягати новий одяг цього дня, адже він швидко зіпсується;

незаміжнім дівчатам не можна розчісуватися, адже такі дії призводять до сплутування своєї долі;

не слід давати в борг, проте віддавати борги – можна;

не можна починати ніяких великих справ;

також у цей день суворо забороняється працювати, особливо на землі.

Раніше люди вірили, що жодна птиця цього дня не сміє навіть гніздо вити, а людині працювати й поготів не можна.

А от Великий піст у цей день дещо послаблюється!

Як поляки святкують Благовіщення – традиції

На Благовіщення польські віряни відвідують релігійну службу в католицькій церкві, на яку священнослужителі завжди одягаються у блакитних тонах. Також у цей день заведено читати молитви Богородиці.

Люди вірять, що цього дня відкриваються небеса і Господь чує прохання кожного, хто молиться. Також віряни освячують воду та вважають її цілющою!

Цього дня вся родина збирається за столом, попри Великий піст. Церква дозволяє на Благовіщення вживати страви з риби та морепродуктів. Також можна випити трішки вина та заправити страви олією.

Крім того, у Польщі на Благовіщення відбувається традиційний ярмарок, на якому продають різноманітні вироби, солодощі та інші ласощі. Також у цей день польські сім’ї готують святкові страви, наприклад, білі ковбаски або кремові кулі.

Також поляки готують святковий пиріг з капустою та грибами, який символізує зустріч весни з зимою.

А раніше на Благовіщення розпалювали багаття та кидали у вогонь старі речі. Предки вірили, що це допоможе захистити їх від нещастя та хвороби.