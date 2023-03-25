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Благовіщення Пресвятої Богородиці 2023 – красиві короткі привітання

25 Березня 2023, 06:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Благовіщення
Джерело: Pexels

25 березня за григоріанським календарем відзначають важливе церковне свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Саме цього дня до Діви Марії з’явився архангел Гавриїл, щоб повідомити благу звістку – вона стане матір’ю сина Божого Ісуса Христа.

Благовіщення є одним із найважливіших свят у церковному календарі. Цього дня необхідно ходити до храму на літургію, молитися та збиратися за сімейним столом. Також у цю дату потрібно бажати одне одному всього світлого, доброго, миру в оселі та віри святої.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували короткі привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2023, щоб ви змогли надіслати їх усім, кому вважаєте за потрібне.

Зараз дивляться

***

З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла і образи
Хай Господь захистить.

***

Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров’я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.

***

Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай за все Господь віддячить,
І усі гріхи пробачить!

***

Нині Благовіщення
Всіх гріхів відпущення!
З святом всіх вітаємо
Й ми вас закликаємо
Богу поклоніться,
Жарко помоліться.

***

Нехай Благовіщення прийде
І вам здоров’я принесе,
Нехай Господь благословить,
І за все винагородить.

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