25 березня за григоріанським календарем відзначають важливе церковне свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Саме цього дня до Діви Марії з’явився архангел Гавриїл, щоб повідомити благу звістку – вона стане матір’ю сина Божого Ісуса Христа.
Благовіщення є одним із найважливіших свят у церковному календарі. Цього дня необхідно ходити до храму на літургію, молитися та збиратися за сімейним столом. Також у цю дату потрібно бажати одне одному всього світлого, доброго, миру в оселі та віри святої.
З цієї нагоди Факти ICTV підготували короткі привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2023, щоб ви змогли надіслати їх усім, кому вважаєте за потрібне.
***
З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла і образи
Хай Господь захистить.
***
Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров’я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.
***
Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай за все Господь віддячить,
І усі гріхи пробачить!
***
Нині Благовіщення
Всіх гріхів відпущення!
З святом всіх вітаємо
Й ми вас закликаємо
Богу поклоніться,
Жарко помоліться.
***
Нехай Благовіщення прийде
І вам здоров’я принесе,
Нехай Господь благословить,
І за все винагородить.