25 березня за григоріанським календарем відзначають важливе церковне свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Саме цього дня до Діви Марії з’явився архангел Гавриїл, щоб повідомити благу звістку – вона стане матір’ю сина Божого Ісуса Христа.

Благовіщення є одним із найважливіших свят у церковному календарі. Цього дня необхідно ходити до храму на літургію, молитися та збиратися за сімейним столом. Також у цю дату потрібно бажати одне одному всього світлого, доброго, миру в оселі та віри святої.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували короткі привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2023, щоб ви змогли надіслати їх усім, кому вважаєте за потрібне.

Зараз дивляться

***

З Благовіщенням вас

Я сьогодні вітаю.

І поставити свічку

За Ісуса благаю.

Хай горить і не гасне,

Хай молитва звучить.

І від зла і образи

Хай Господь захистить.

***

Радісних звісток,

Миру й добра

В свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров’я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

***

Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай за все Господь віддячить,

І усі гріхи пробачить!

***

Нині Благовіщення

Всіх гріхів відпущення!

З святом всіх вітаємо

Й ми вас закликаємо

Богу поклоніться,

Жарко помоліться.

***

Нехай Благовіщення прийде

І вам здоров’я принесе,

Нехай Господь благословить,

І за все винагородить.