27 вересня відзначається одне з 12 найважливіших релігійних свят у християнстві – Воздвиження Хреста Господнього. У 2022 році воно припадає на вівторок.

Ця дата присвячена пам’яті про набуття хреста, на якому розіп’яли Ісуса Христа. У народі свято також називають Зрушення. У цей день прийнято бажати близьким людям здоров’я і щоб їх оберігав Бог.

Факти ICTV підготували привітання для Viber з Воздвиженням Хреста Господнього 2022 в листівках і СМС, щоб ви змогли привітати всіх, хто вам цінний.

Зараз дивляться

Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2022 в листівках

Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2022 в СМС

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З Воздвиженням Хреста Господнього!

Нехай буде божа благодать

Завжди – і завтра, і сьогодні

Тебе всюди супроводжувати!

І нехай Господь оберігає

Долю від горя і бід,

І яскравіше сонця засяє

Любові, надії, віри світло!

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Свято світле і чисте сьогодні:

Воздвиження Хреста Господнього!

Будьте щасливі, будьте коханими

І Господом вічно збережені!

Нехай здоров’я завжди міцним буде,

А ваш будинок – чистий, багатий і затишний!

І нехай Хреста Воздвиження

Принесе душі мир і смиренність!

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З Воздвиженням Господнім

Вас сьогодні вітаю!

Благодать хай в будинок приходить,

Доброти, тепла бажаю.

Ангел нехай від бід вкриє,

Небо від негараздів зберігає.

Серце світу двері відкриє,

Душу лише любов п’янить!

***

Я з Воздвиженням Хреста

Всіх вас вітаю.

Віри сильної і глибокої

Вам в душі бажаю.

Нехай допоможе перемогти

Біди і нещастя.

Сила потужна Хреста

Вам подарує щастя.

***

З Воздвиженням я Вас вітаю,

Нехай Господь освітлює вам путь.

Нехай Хрест його від бід завжди рятує,

І не дає кудись не туди вам завернуть.