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Благодать нехай в дім приходить! Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2022 для Viber

27 Вересня 2022, 07:25
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Благодать нехай в дім приходить! Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2022 для Viber

27 вересня відзначається одне з 12 найважливіших релігійних свят у християнстві – Воздвиження Хреста Господнього. У 2022 році воно припадає на вівторок.

Ця дата присвячена пам’яті про набуття хреста, на якому розіп’яли Ісуса Христа. У народі свято також називають Зрушення. У цей день прийнято бажати близьким людям здоров’я і щоб їх оберігав Бог.

Факти ICTV підготували привітання для Viber з Воздвиженням Хреста Господнього 2022 в листівках і СМС, щоб ви змогли привітати всіх, хто вам цінний.

Зараз дивляться

Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2022 в листівках

Воздвиження Хреста Господнього Воздвиження Хреста Господнього Воздвиження Хреста Господнього Воздвиження Хреста Господнього Воздвиження Хреста Господнього

Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2022 в СМС

***

З Воздвиженням Хреста Господнього!
Нехай буде божа благодать
Завжди – і завтра, і сьогодні
Тебе всюди супроводжувати!
І нехай Господь оберігає
Долю від горя і бід,
І яскравіше сонця засяє
Любові, надії, віри світло!

***

Свято світле і чисте сьогодні:
Воздвиження Хреста Господнього!
Будьте щасливі, будьте коханими
І Господом вічно збережені!
Нехай здоров’я завжди міцним буде,
А ваш будинок – чистий, багатий і затишний!
І нехай Хреста Воздвиження
Принесе душі мир і смиренність!

***

З Воздвиженням Господнім
Вас сьогодні вітаю!
Благодать хай в будинок приходить,
Доброти, тепла бажаю.
Ангел нехай від бід вкриє,
Небо від негараздів зберігає.
Серце світу двері відкриє,
Душу лише любов п’янить!

***

Я з Воздвиженням Хреста
Всіх вас вітаю.
Віри сильної і глибокої
Вам в душі бажаю.
Нехай допоможе перемогти
Біди і нещастя.
Сила потужна Хреста
Вам подарує щастя.

***

З Воздвиженням я Вас вітаю,
Нехай Господь освітлює вам путь.
Нехай Хрест його від бід завжди рятує,
І не дає кудись не туди вам завернуть.

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