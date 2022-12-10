День Андрія Первозванного багато християн східного обряду щорічно відзначають 13 грудня. Свято присвячене святому, який присвятив своє життя поширенню віри в Бога, і навіть передбачив виникнення Києва на берегах річки Дніпро.

Втім, разом із великими церковними святами, приходять традиції та заборони, яких варто дотримуватись. Заступництво Первозванного допоможе зберегти щастя в сім’ї та уберегти від проблем. Особливо це стосується любителів рибальства та полювання.

Чи можна працювати на Андрія Первозванного – питання, яке цікавить багатьох.

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Як і в інше церковне свято, 13 грудня заборонено виконувати домашню роботу – прибирати, прати та шити. Якщо є можливість, краще перенести ці завдання на наступний день.

Також під забороною – роботи із землею. Якщо ваша діяльність стосується аграрної діяльності, то можна взяти вихідний. Щоправда, за умов війни варто розставляти пріоритети правильно.

Заборона також стосується шиття. Якщо є нетермінові завдання – їх можна перенести на другий день.

Що стосується інших обмежень, то не можна влаштовувати галасливі гуляння з алкоголем, відправляти близьких у далеку дорогу і поганословити.

Щоправда, воєнний час вносить свої корективи в наше життя, і деякі правила можна знехтувати, якщо це змушує ситуація.

Грудень у самому розпалі – саме час подумати про середину зими. Січень 2023 року принесе українцям величезну кількість свят – як церковних, так і державних. Щоправда, вихідних додаткових не очікується на тлі воєнного стану у країні. Ознайомитись з повним календарем свят 2023 року можна на Фактах ICTV.