У неділю, 1 жовтня, українці відзначатимуть Покрову Пресвятої Богородиці.

Це одне з найбільших церковних свят, тому цього дня віряни завжди дотримуються традицій і певних заборон.

Свято Покрови символізує зустріч осені та зими, а пов’язане воно з легендою про заступництво Діви Марії, яка накрила омофором та захистила Константинополь від ворогів.

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Раніше Покрову Пресвятої Богородиці відзначали 14 жовтня. Однак із переходом Православної церкви України на новий календар дата свята змістилася.

Що не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці

Займатися важкою працею та хатніми справами (прати, прибирати, різати, шити, в’язати, вишивати).

Сваритися, лихословити, бажати іншим зла.

Позичати гроші або брати в борг.

Зловживати алкоголем та переїдати.

Відмовляти сватам. Наші предки вірили, якщо дівчина відмовить сватам, їй доведеться чекати потім ще три роки.

Стригтися, обрізати нігті.

Відмовляти у гостинності. Вважається, що багатшим буде стіл на Покрову та теплішим прийом для гостей, то більше статків буде в домі.

У свято Покрови заведено відвідувати церковну службу, ставити свічки, молитися та просити Богородицю про заступництво.

Детальніше про історію свята Покрови Пресвятої Богородиці, традиції та прикмети – читайте у матеріалі Фактів ICTV.