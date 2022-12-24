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Без пліток, роботи та подорожей: що не можна робити на Святвечір

24 Грудня 2022, 08:25
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Рождество

Святвечір – день, що передує великому християнському святу – Різдву Христовому. Для цієї важливої дати є свої традиції та заборони, яких багато хто дотримується. Так робили наші предки, передаючи знання з покоління до покоління, щоб жити з вірою в серце.

Що не можна робити на Святвечір – далі у матеріалі.

Насамперед варто пам’ятати, що суворого посту варто дотримуватися аж до самого Різдва. Заборонено їсти не пісну їжу.

Зараз дивляться

Традиційно, на Святвечір не можна працювати. Тяжку працю краще перенести на інший день.

З’ясовувати стосунки у негативному тоні з близькими теж не варто. Краще не сваритися з близькими, інакше все може скінчитися плачевно. Під час посту потрібно не лише очиститись фізично, а й духовно.

Що стосується негативних думок, то церква забороняє на Святвечір заздрити та пліткувати.

Темні речі краще відкласти на другий день – напередодні свята потрібно вибирати світлі тони одягу. Також одяг має бути чистим.

Неодруженим не слід сидіти на кутку столу.

До дрібних заборон можна додати подорож далеко від дому та відмову гостям. Святвечір та Різдво тісно пов’язані з благодійністю.

Крім заборон є також і традиції на Святвечір. Наприклад, потрібно готувати кутю, а також вбирати ялинку, щоб на Різдво вона радувала родину. Детально про традиції можна дізнатися на Фактах ICTV.

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