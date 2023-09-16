16 вересня відзначають День фармацевтичного працівника України 2023. Дата свята щороку різна, оскільки припадає на третю суботу першого місяця осені.

Це професійне свято всіх людей, які пов’язані з виробництвом і продажем ліків. Їхня робота особливо важлива, адже саме до фармацевта ми йдемо тоді, коли нам потрібно придбати якісь пігулки, про які вони знають усе.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем фармацевта 2023 у СМС, щоб ви змогли надіслати їх тим, хто пов’язаний з цією сферою.

Зараз дивляться

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Хто розбирається у ліках,

Поглянувши лише на рецепт,

Зрозуміє він відразу ваш діагноз!

Звичайно, це фармацевт!

Ми від душі тобі бажаємо,

Звичайно, тільки добра!

Тебе сьогодні ми вітаємо!

Нехай не буде в житті зла.

***

Фармацевти, вітаю,

Вам відкриттів я бажаю,

І здоров’я, і терпіння,

Легкості, в шляху везіння.

***

Фармацевту України

Від душі бажаю я,

Лиш для радості причини

Вам знаходити щодня!

І пігулку вам з везінням,

Неодмінно відшукати,

Щоб з прекрасним настроєм

В кожен новий день вступати!

***

Хай у вашому житті

Не метуть метелиці,

Хай вам щастям і добром

Шлях життєвий стелиться.

Хай горіння і натхнення вас не покидають.

Щирість, ніжність і завзяття доля посилає!

***

Всіх прекрасних фармацевтів

Щиро я вітаю,

В світі капсул і таблеток

Рівних спеців вам немає.

День фармацевта встановлено за указом Леоніда Кучми в 1999 році. Традиційно в дату свята керівництво країни вітає працівників цієї сфери, а фармацевтів, які найбільше відзначилися, нагороджують почесними званнями та преміями.