16 вересня відзначають День фармацевтичного працівника України 2023. Дата свята щороку різна, оскільки припадає на третю суботу першого місяця осені.
Це професійне свято всіх людей, які пов’язані з виробництвом і продажем ліків. Їхня робота особливо важлива, адже саме до фармацевта ми йдемо тоді, коли нам потрібно придбати якісь пігулки, про які вони знають усе.
З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем фармацевта 2023 у СМС, щоб ви змогли надіслати їх тим, хто пов’язаний з цією сферою.
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Хто розбирається у ліках,
Поглянувши лише на рецепт,
Зрозуміє він відразу ваш діагноз!
Звичайно, це фармацевт!
Ми від душі тобі бажаємо,
Звичайно, тільки добра!
Тебе сьогодні ми вітаємо!
Нехай не буде в житті зла.
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Фармацевти, вітаю,
Вам відкриттів я бажаю,
І здоров’я, і терпіння,
Легкості, в шляху везіння.
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Фармацевту України
Від душі бажаю я,
Лиш для радості причини
Вам знаходити щодня!
І пігулку вам з везінням,
Неодмінно відшукати,
Щоб з прекрасним настроєм
В кожен новий день вступати!
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Хай у вашому житті
Не метуть метелиці,
Хай вам щастям і добром
Шлях життєвий стелиться.
Хай горіння і натхнення вас не покидають.
Щирість, ніжність і завзяття доля посилає!
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Всіх прекрасних фармацевтів
Щиро я вітаю,
В світі капсул і таблеток
Рівних спеців вам немає.
День фармацевта встановлено за указом Леоніда Кучми в 1999 році. Традиційно в дату свята керівництво країни вітає працівників цієї сфери, а фармацевтів, які найбільше відзначилися, нагороджують почесними званнями та преміями.