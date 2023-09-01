Ось і добігло кінця літо, осінь вступила у свої права. Як і в кожної пори року, в золотої також є свої привілеї. Перший час це все ще теплі дні, потім – природа вбереться у вбрання, фарби якого не можуть не радувати око.

Перший день золотої пори для багатьох сумний, оскільки літо минуло швидко, а для багатьох красивий, адже це час романтики і прогулянок. Факти ICTV підготували привітання з першим днем осені 2023 у листівках, щоб скрасити цю дату. Надішліть їх усім, кому вважаєте за потрібне.

Зазначимо, 1 вересня – це також День знань, і саме з ним асоціюється перший день осені більшою мірою. У цю дату починається новий навчальний рік, а тому школярі та студенти занурюються в науку.

На 1 вересня необхідно бажати учням, їхнім батькам і вчителям успішного навчального року, легких знань і високих оцінок. Листівки-привітання з Днем знань 2023 – дивіться на Фактах ICTV.