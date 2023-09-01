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Бажаю без смутку відпустити літо: листівки з першим днем осені 2023

1 Вересня 2023, 06:23
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Привітання з першим днем осені 2023
Джерело: Pexels

Ось і добігло кінця літо, осінь вступила у свої права. Як і в кожної пори року, в золотої також є свої привілеї. Перший час це все ще теплі дні, потім – природа вбереться у вбрання, фарби якого не можуть не радувати око.

Перший день золотої пори для багатьох сумний, оскільки літо минуло швидко, а для багатьох красивий, адже це час романтики і прогулянок. Факти ICTV підготували привітання з першим днем осені 2023 у листівках, щоб скрасити цю дату. Надішліть їх усім, кому вважаєте за потрібне.

Привітання з першим днем осені

Привітання з першим днем осені

Привітання з першим днем осені

Привітання з першим днем осені

Привітання з першим днем осені

Зазначимо, 1 вересня – це також День знань, і саме з ним асоціюється перший день осені більшою мірою. У цю дату починається новий навчальний рік, а тому школярі та студенти занурюються в науку.

На 1 вересня необхідно бажати учням, їхнім батькам і вчителям успішного навчального року, легких знань і високих оцінок. Листівки-привітання з Днем знань 2023 – дивіться на Фактах ICTV.

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Теги
1 вересня осінь Привітання
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