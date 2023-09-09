9 вересня в Україні відзначають День фізичної культури і спорту 2023. Щороку дата свята різна, оскільки припадає на другу суботу першого місяця осені.

Мета свята – підтримка ініціативи фізкультурних і спортивних організацій. Спортсмени України робили і роблять великий внесок у нашу країну, на їхньому рахунку безліч перемог у різних видах спорту.

Якщо у вашому оточенні є людина, яка пов’язана з цією сферою, не забудьте сказати їй кілька приємних слів. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем фізичної культури і спорту 2023 у листівках.

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Цей день започатковано 1994 року указом президента. Зазвичай у нього вітають вчителів фізкультури, тренерів, спортсменів і просто тих, хто любить спорт.