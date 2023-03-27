27 березня відзначають Всесвітній день театру – професійне свято всіх працівників театру, яке було запроваджено 1961 року. У 2023 році воно припадає на робочий день – понеділок.

У цю дату необхідно вітати всіх, хто має безпосередній стосунок до театрального мистецтва, а саме – акторів, режисерів-постановників, продюсерів, світлотехніків, звукоінженерів, монтувальників декорацій, білетерів і гардеробників.

Факти ICTV підготували привітання з Днем театру 2023 у листівках, щоб ви змогли привітати у своєму оточенні всіх тих, кого стосується ця дата.

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Варто зазначити, що День театру особливий і для простих його прихильників, оскільки в “храмах культури” нерідко проводять відповідні заходи.