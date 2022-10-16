Всесвітній день анестезіолога щорічно відзначається 16 жовтня. Свято у 2022 році припадає на неділю.

Професіонали своєї справи допомагають проводити складні операції, які рятують мільйони життів. Точність, спокій та знання своєї справи – незамінні риси характеру будь-якого анестезіолога.

Факти ICTV підготували найкращі привітання зі Всесвітнім днем анестезіолога у листівках та СМС, які порадують близьких та знайомих. Теплі слова допоможуть підняти настрій у цей непростий час.

Зараз дивляться

***

Зі святом, анестезіолог!

Зичу щастя і тепла,

Нехай мир буде довкола,

Щоб в житті любов була!

Радості тобі, везіння,

Хай щастить тобі щодень,

Хай збуваються всі мрії

В цей яскравий, гарний день!

***

Шановних анестезіологів

Зі святом привітаємо.

Наркоз давати чітко

Всім вам побажаємо.

Хай буде точність в справі,

Будьте завжди у пошані.

Сприймайте все ви позитивно,

Нехай все буде на відмінно.

***

Завдяки анестезії

Забуваємо про біль,

Тож хай всі ваші надії

Стануть дійсністю! А ціль

Досягається хай кожна

Легко, швидко, без зусиль,

На роботі хай і вдома

Буде тихо, як у штиль!

***

Анестезіологів в цей день

Вітаємо щиро,

В професійне свято ми вам

Бажаєм миру!

Зичимо вам радості,

Любові і тепла,

І щоби Божа Матір

Вас завжди берегла!

***

Хто від болю всіх рятує,

Про наркоз завжди звітує?

Звісно, наші лікарі —

Анестезіологи!

В професійне ваше свято

Вам бажаємо завзято,

Щоб тріумф був у житті

І багато радості!

***

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