Всесвітній день анестезіолога щорічно відзначається 16 жовтня. Свято у 2022 році припадає на неділю.
Професіонали своєї справи допомагають проводити складні операції, які рятують мільйони життів. Точність, спокій та знання своєї справи – незамінні риси характеру будь-якого анестезіолога.
Факти ICTV підготували найкращі привітання зі Всесвітнім днем анестезіолога у листівках та СМС, які порадують близьких та знайомих. Теплі слова допоможуть підняти настрій у цей непростий час.
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Зі святом, анестезіолог!
Зичу щастя і тепла,
Нехай мир буде довкола,
Щоб в житті любов була!
Радості тобі, везіння,
Хай щастить тобі щодень,
Хай збуваються всі мрії
В цей яскравий, гарний день!
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Шановних анестезіологів
Зі святом привітаємо.
Наркоз давати чітко
Всім вам побажаємо.
Хай буде точність в справі,
Будьте завжди у пошані.
Сприймайте все ви позитивно,
Нехай все буде на відмінно.
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Завдяки анестезії
Забуваємо про біль,
Тож хай всі ваші надії
Стануть дійсністю! А ціль
Досягається хай кожна
Легко, швидко, без зусиль,
На роботі хай і вдома
Буде тихо, як у штиль!
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Анестезіологів в цей день
Вітаємо щиро,
В професійне свято ми вам
Бажаєм миру!
Зичимо вам радості,
Любові і тепла,
І щоби Божа Матір
Вас завжди берегла!
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Хто від болю всіх рятує,
Про наркоз завжди звітує?
Звісно, наші лікарі —
Анестезіологи!
В професійне ваше свято
Вам бажаємо завзято,
Щоб тріумф був у житті
І багато радості!
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