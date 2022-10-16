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Ангели-охоронці в операційній: привітання із днем анестезіолога у листівках та СМС

16 Жовтня 2022, 07:33
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Анестезіолог

Всесвітній день анестезіолога щорічно відзначається 16 жовтня. Свято у 2022 році припадає на неділю.

Професіонали своєї справи допомагають проводити складні операції, які рятують мільйони життів. Точність, спокій та знання своєї справи – незамінні риси характеру будь-якого анестезіолога.

Факти ICTV підготували найкращі привітання зі Всесвітнім днем анестезіолога у листівках та СМС, які порадують близьких та знайомих. Теплі слова допоможуть підняти настрій у цей непростий час.

Зараз дивляться

***

Зі святом, анестезіолог!
Зичу щастя і тепла,
Нехай мир буде довкола,
Щоб в житті любов була!

Радості тобі, везіння,
Хай щастить тобі щодень,
Хай збуваються всі мрії
В цей яскравий, гарний день!

Анестезіолог

***

Шановних анестезіологів
Зі святом привітаємо.
Наркоз давати чітко
Всім вам побажаємо.

Хай буде точність в справі,
Будьте завжди у пошані.
Сприймайте все ви позитивно,
Нехай все буде на відмінно.

Анестезіолог

***

Завдяки анестезії
Забуваємо про біль,
Тож хай всі ваші надії
Стануть дійсністю! А ціль

Досягається хай кожна
Легко, швидко, без зусиль,
На роботі хай і вдома
Буде тихо, як у штиль!

Анестезіолог

***

Анестезіологів в цей день
Вітаємо щиро,
В професійне свято ми вам
Бажаєм миру!

Зичимо вам радості,
Любові і тепла,
І щоби Божа Матір
Вас завжди берегла!

Анестезіолог

***

Хто від болю всіх рятує,
Про наркоз завжди звітує?
Звісно, наші лікарі —
Анестезіологи!

В професійне ваше свято
Вам бажаємо завзято,
Щоб тріумф був у житті
І багато радості!

Анестезіолог

***

Жовтень йде повним ходом – дуже скоро настане листопад. Останній місяць осені принесе багато свят, у тому числі професійних. Ознайомитись з повним календарем свят листопада 2022 – читайте на Фактах ICTV.

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