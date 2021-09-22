Міністерство культури та інформаційної політики пропонує не переносити вихідні для деяких державних свят. Зокрема, мова йде про святкування 8 березня та 1 травня.

На офіційній сторінці у Facebook Мінкульт оприлюднив заяву з пропозицією скасувати норму про додатковий вихідний, якщо окремі свята припадають на суботу або неділю.

– Спираючись на загальноєвропейську традицію, МКІП пропонує скасувати норму про додатковий вихідний, якщо окремі свята припадають на суботу або неділю. Тобто, якщо 1 травня припадатиме на неділю, то понеділок, 2 травня, буде робочим днем, – йдеться у повідомленні.

Проте Мінкульт пропонує залишити перенесення вихідного дня для деяких традиційних свят, а саме:

Нового року;

Різдва Христового за юліанським та григоріанським календарями (25 грудня та 7 січня);

Великодня;

Дня Святої Трійці.

Нагадаємо, що відповідний проект закону Про свята, пам’ятні дати і скорботні дні винесено на громадське обговорення.

У документі пропонують визначити свята за окремими категоріями: державне свято, день жалоби, міжнародний день, пам’ятна дата, професійне свято, скорботний день, традиційне свято.

Також законопроект пропонує передбачити, що якщо державне свято, яке є неробочим днем, збігається з вихідним, то вихідний день не переноситься.