Традиційно у ніч з 13 на 14 січня в Україні відзначають старий Новий рік. У це свято заведено накривати багатий стіл та запрошувати гостей.

Всі страви готуються ситні, на столі обов’язково має бути кутя, різноманітні випічки та частування. Чим більше страв буде на столі на старий Новий рік, тим щедрішим обіцяє бути наступний рік.

Факти ICTV підготували добірку страв, які можна приготувати на старий Новий рік.

М’ясний холодець асорті

Інгредієнти:

яловича гомілка (1 шт.),

куряче м’ясо (500 г),

свинина (500 г),

яловичина (500 г),

зелень кропу і петрушки (по 3-4 гілочки),

морква (1 шт.),

ріпчаста цибуля (1 шт.),

лавровий лист (2 шт.),

часник (3-4 зубчики),

чорний перець горошком (5 шт.),

сіль за смаком.

Приготування:

Яловичу гомілку покласти у велику каструлю і залити холодною водою. Довести до кипіння і варити на слабкому вогні протягом 5 годин, періодично знімаючи піну. Додати три види м’яса, варити ще півтори години.

Моркву і цибулю помити, очистити і крупно нарізати. Додати до бульйону овочі, перев’язаний ниткою пучок зелені, лавровий лист і перець горошком, варити ще 30 хвилин.

Посолити. Бульйон процідити. М’ясо зняти з кісток і нарізати маленькими шматочками. Часник очистити, роздавити, додати до м’яса.

Розкласти м’ясо у форми. Влити стільки бульйону, щоб він покривав м’ясо на два пальця. Дати охолонути до кімнатної температури, потім поставити в холодильник застигати.

Крученики з грибами і гречкою

Інгредієнти:

філе яловичини (1 кг),

гречка (60 г),

сушені гриби (30 г),

яйце (1 шт.),

вершкове масло (2 ст. л.),

борошно (1 ст. л.),

сметана (3/4 склянки),

цибулина,

морква (1 шт.),

корінь петрушки,

один лавровий лист,

1,5 кг картоплі,

олія для смаження картоплі,

сіль за смаком.

Приготування:

Гриби відварити, дрібно порізати і змішати з половиною порізаної та обсмаженої цибулі.

Відварити гречку і змішати з грибами, цибулею, порізаним вареним яйцем.

М’ясо нарізати тонкими скибочками, злегка відбити, викласти по ложці начинки. Згорнути рулетиками, обв’язати ниткою, обсмажити в жирі до рум’яного кольору, покласти в сотейник, додати лавровий лист і другу половину цибулі. Залити грибним відваром і тушкувати до готовності, потім зняти нитки.

Борошно злегка підсмажити в сотейнику на маслі, влити сік, в якому тушкувалися крученики, додати сметану, проварити, процідити і довести до кипіння.

Готові крученики подати зі смаженою картоплею та підливою.

Вареники з сиром

Інгредієнти:

борошно (400 г),

цукор (45 г),

олія (20 мл),

яйця (2 шт.),

сіль (1 ч. ложка),

молоко (150 мл),

сир 15-18% (600 г ),

ванільний цукор (1 пакетик).

Приготування:

Борошно просіяти в миску, додати сіль, цукор, масло і влити тепле молоко. У суміш додати 150 мл крутого окропу і перемішати. У рідке тісто додати решту просіяного борошна і добре вимісити. Залишити на півгодини.

Для начинки сухий сир покласти в блендер, додати яйце, цукор і сіль. Збити до однорідності, додати ванільний цукор і перемішати.

Тісто (відрізаючи частинами) розкачати товщиною 1 мм і за допомогою склянки вирізати кола діаметром 8-9 см. На середину кожного кружка викладати трохи начинки і акуратно защипувати краї, щоб начинка не витекла назовні під час варіння.

Отримані вареники покласти у киплячу, трохи підсолену воду і варити до спливання. Подавати можна з маслом, сметаною або варенням.

Пиріжки з яблуками

Інгредієнти:

борошно (200 г),

сухі дріжджі (7 г),

молоко (125 мл),

цукор (2 ст. ложки),

яблука (2-3 шт.),

гвоздика,

дрібка кориці,

вершкове масло (20 г).

Приготування:

Розчинити дріжджі у 1 ст. ложці цукру та в 4 ст. ложках теплого молока. Дати постояти 10-15 хвилин. Перемішати. Борошно змішати з сіллю та 1 ст. ложкою цукру, додати молоко, дріжджі і замісити тісто. Накрити вологою серветкою і залишити на 1 годину в теплому місці, після чого обм’яти.

Для начинки яблука некрупно порізати і припустити на вершковому маслі з цукром і спеціями (близько 5 хвилин).

Коли тісто підійде ще раз (ще півгодини після того, як обім’яли), сформувати з нього кульки, а з кульок – пиріжки, додавши начинку.

Викласти їх на деко, накрити вологою серветкою і залишити на 30 хвилин. Змастити збитим яйцем. Духовку розігріти до 200 градусів і випікати близько 25 хвилин.

Узвар з родзинками і вишнею

Інгредієнти:

сушені яблука (100 г),

сушені груші (100 г),

чорнослив (100 г),

курага (100 г),

родзинки (100 г),

сушена вишня (100 г),

цукор (100 г).

Приготування:

Залити сухофрукти (традиційний склад – сушені груші, яблука, родзинки і чорнослив) водою і ретельно помити.

У каструлю налити воду (2-3 літри), довести до кипіння. Покласти усі сухофрукти. Коли закипить, зменшити вогонь і варити ще 15-20 хвилин під кришкою.

За 5 хвилин до готовності додати цукор. Після зняття з вогню настоювати узвар близько 12 годин. Перед подачею на стіл можна процідити.