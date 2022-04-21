Скоро Великдень – господині завчасно готуються до свята і вже думають, як пекти паски.
Ми зібрали найкращі рецепти пасок на Великдень 2022.
Рецепт сирного паски (без випікання)
Інгредієнти:
- круто зварені яйця – 5 шт
- м’яке вершкове масло – 200 г
- сметана – 200 г
- цукор – 1 склянка
- перетертий на ситі свіжий жирний сир – 1 кг
Спосіб приготування:
Розтираємо жовтки, вершкове масло, сметану, цукор і сир. Додаємо ванільний цукор і півсклянки родзинок (чи цукатів).
Вимішавши, викладаємо у вологу марлю і кладемо у якусь форму під гніт, щоб стікала сироватка. Форму залишаємо на дві доби в холодному місці, потім обережно виймаємо паску та робимо зверху хрест із родзинок.
Рецепт заварної паски
Інгредієнти:
- борошно – 5 склянок
- молоко – 9,5 склянок
- жовтки – 7 шт
- цукор – 6 склянок
- дріжджі – 100 г
- вершкове масло – 600 г
- сіль, ванілін
Спосіб приготування:
Борошно заварюємо гарячим молоком. Як охолоне, додаємо розтерті з половиною норми цукру жовтки, дріжджі, розведені в півсклянки молока.
Замішуємо густе тісто, потроху досипаючи борошно, даємо підійти, додаємо решту цукру, трохи солі й ваніліну, вимішуємо, додаємо вершкове масло, ще раз вимішуємо та кладемо у форму. Коли тісто підніметься, випікаємо в духовці.
Рецепт сирної паски з горіхами
Інгредієнти:
- сир – 1 кг
- яйця — 4 шт
- ваніль
- цукор — 1 склянка
- масло — 100 г
- горіхи подрібнені — 2 склянки
Спосіб приготування:
Сир протираємо крізь сито, додаємо цукор, ваніль, яйця, масло, добре перемішуємо. Волоські горіхи підсмажуємо, подрібнюємо, перемішуємо з сиром, додаємо вершки або сметану, викладаємо у форму і ставимо під прес.
Читайте: Рецепт паски на 1 літр і півлітра молока
Рецепт паски з родзинками
Інгредієнти:
- борошно – 800 г
- вершкове масло – 200 г
- цукор – 200 г
- молоко – 1 склянка
- яйця – 5 шт
- свіжі дріжджі – 50 г
- родзинки – 200 г
- сіль
Спосіб приготування:
Розтоплюємо масло, вливаємо гаряче молоко, додаємо цукор, сіль. Перемішуємо та охолоджуємо до температури парного молока, після чого всипаємо борошно, вливаємо розведені в невеликій кількості молока спінені дріжджі, ретельно перемішуємо.
Ставимо в тепле місце. Коли підійде, додаємо 5 жовтків, 5 збитих у стійку піну білків, родзинки та вимішуємо. Тісто кладемо у гарно змащену маслом і посипану борошном форму, заповнивши її до половини.
Коли тісто підніметься в рівень з краями форми, випікаємо при температурі 180° до готовності.
Рецепт шоколадної паски
Інгредієнти:
- сир – 1 кг
- вершкове масло – 400 г
- густа сметана – 2 склянки
- цукор – 1 склянка
- вершки – 1 склянка
- шоколад – 200 г
- жовтки – 4 шт
- білки – 2 шт
- ванілін
Спосіб приготування:
Протираємо сир через сито, змішуємо з вершковим маслом і густою сметаною. Потім змішуємо цукор з вершками і шоколадом, натертим на дрібній терці, додаємо ванілін.
Розмішуємо, доки не залишиться крупинок шоколаду. Шоколадну масу змішуємо з сиром, добре розтираємо. Збиваємо густі вершки та яєчні білки, з’єднуємо з приготовленим сиром. Додаємо дрібно нарізані цукати та родзинки.
Все перемішуємо, викладаємо у пасочницю, накриваємо кришкою, кладемо гніт і ставимо на добу в холодне місце.