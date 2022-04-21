Скоро Великдень – господині завчасно готуються до свята і вже думають, як пекти паски.

Ми зібрали найкращі рецепти пасок на Великдень 2022.

Рецепт сирного паски (без випікання)

Інгредієнти:

круто зварені яйця – 5 шт

м’яке вершкове масло – 200 г

сметана – 200 г

цукор – 1 склянка

перетертий на ситі свіжий жирний сир – 1 кг

Спосіб приготування:

Розтираємо жовтки, вершкове масло, сметану, цукор і сир. Додаємо ванільний цукор і півсклянки родзинок (чи цукатів).

Вимішавши, викладаємо у вологу марлю і кладемо у якусь форму під гніт, щоб стікала сироватка. Форму залишаємо на дві доби в холодному місці, потім обережно виймаємо паску та робимо зверху хрест із родзинок.

Рецепт заварної паски

Інгредієнти:

борошно – 5 склянок

молоко – 9,5 склянок

жовтки – 7 шт

цукор – 6 склянок

дріжджі – 100 г

вершкове масло – 600 г

сіль, ванілін

Спосіб приготування:

Борошно заварюємо гарячим молоком. Як охолоне, додаємо розтерті з половиною норми цукру жовтки, дріжджі, розведені в півсклянки молока.

Замішуємо густе тісто, потроху досипаючи борошно, даємо підійти, додаємо решту цукру, трохи солі й ваніліну, вимішуємо, додаємо вершкове масло, ще раз вимішуємо та кладемо у форму. Коли тісто підніметься, випікаємо в духовці.

Рецепт сирної паски

Інгредієнти:

сир – 1 кг

яйця — 4 шт

ваніль

цукор — 1 склянка

масло — 100 г

горіхи подрібнені — 2 склянки

Спосіб приготування:

Сир протираємо крізь сито, додаємо цукор, ваніль, яйця, масло, добре перемішуємо. Волоські горіхи підсмажуємо, подрібнюємо, перемішуємо з сиром, додаємо вершки або сметану, викладаємо у форму і ставимо під прес.

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Рецепт паски з родзинками

Інгредієнти:

борошно – 800 г

вершкове масло – 200 г

цукор – 200 г

молоко – 1 склянка

яйця – 5 шт

свіжі дріжджі – 50 г

родзинки – 200 г

сіль

Спосіб приготування:

Розтоплюємо масло, вливаємо гаряче молоко, додаємо цукор, сіль. Перемішуємо та охолоджуємо до температури парного молока, після чого всипаємо борошно, вливаємо розведені в невеликій кількості молока спінені дріжджі, ретельно перемішуємо.

Ставимо в тепле місце. Коли підійде, додаємо 5 жовтків, 5 збитих у стійку піну білків, родзинки та вимішуємо. Тісто кладемо у гарно змащену маслом і посипану борошном форму, заповнивши її до половини.

Коли тісто підніметься в рівень з краями форми, випікаємо при температурі 180° до готовності.

Рецепт шоколадної паски

Інгредієнти:

сир – 1 кг

вершкове масло – 400 г

густа сметана – 2 склянки

цукор – 1 склянка

вершки – 1 склянка

шоколад – 200 г

жовтки – 4 шт

білки – 2 шт

ванілін

Спосіб приготування:

Протираємо сир через сито, змішуємо з вершковим маслом і густою сметаною. Потім змішуємо цукор з вершками і шоколадом, натертим на дрібній терці, додаємо ванілін.

Розмішуємо, доки не залишиться крупинок шоколаду. Шоколадну масу змішуємо з сиром, добре розтираємо. Збиваємо густі вершки та яєчні білки, з’єднуємо з приготовленим сиром. Додаємо дрібно нарізані цукати та родзинки.

Все перемішуємо, викладаємо у пасочницю, накриваємо кришкою, кладемо гніт і ставимо на добу в холодне місце.