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5 найкращих рецептів пасок на Великдень 2022

21 Квітня 2022, 09:45
Мазалова Аліна
5 найкращих рецептів пасок на Великдень 2022
Джерело: Pixabay

Скоро Великдень – господині завчасно готуються до свята і вже думають, як пекти паски.

Ми зібрали найкращі рецепти пасок на Великдень 2022.

Рецепт сирного паски (без випікання)

Інгредієнти: 

  • круто зварені яйця – 5 шт
  • м’яке вершкове масло – 200 г 
  • сметана – 200 г 
  • цукор – 1 склянка
  • перетертий на ситі свіжий жирний сир – 1 кг

Спосіб приготування: 

Розтираємо жовтки, вершкове масло, сметану, цукор і сир. Додаємо ванільний цукор і півсклянки родзинок (чи цукатів).

Вимішавши, викладаємо у вологу марлю і кладемо у якусь форму під гніт, щоб стікала сироватка. Форму залишаємо на дві доби в холодному місці, потім обережно виймаємо паску та робимо зверху хрест із родзинок.

Рецепт заварної паски

Інгредієнти: 

  • борошно – 5 склянок
  • молоко – 9,5 склянок
  • жовтки – 7 шт
  • цукор – 6 склянок
  • дріжджі – 100 г
  • вершкове масло – 600 г
  • сіль, ванілін

Спосіб приготування: 

Борошно заварюємо гарячим молоком. Як охолоне, додаємо розтерті з половиною норми цукру жовтки, дріжджі, розведені в півсклянки молока.

Замішуємо густе тісто, потроху досипаючи борошно, даємо підійти, додаємо решту цукру, трохи солі й ваніліну, вимішуємо, додаємо вершкове масло, ще раз вимішуємо та кладемо у форму. Коли тісто підніметься, випікаємо в духовці.

Рецепт сирної паски з горіхами

Інгредієнти: 

  • сир – 1 кг
  • яйця — 4 шт
  • ваніль
  • цукор — 1 склянка
  • масло — 100 г
  • горіхи подрібнені — 2 склянки

Спосіб приготування: 

Сир протираємо крізь сито, додаємо цукор, ваніль, яйця, масло, добре перемішуємо. Волоські горіхи підсмажуємо, подрібнюємо, перемішуємо з сиром, додаємо вершки або сметану, викладаємо у форму і ставимо під прес.

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Рецепт паски з родзинками

Інгредієнти: 

  • борошно – 800 г
  • вершкове масло – 200 г 
  • цукор – 200 г
  • молоко – 1 склянка
  • яйця – 5 шт
  • свіжі дріжджі – 50 г 
  • родзинки – 200 г
  • сіль

Спосіб приготування: 

Розтоплюємо масло, вливаємо гаряче молоко, додаємо цукор, сіль. Перемішуємо та охолоджуємо до температури парного молока, після чого всипаємо борошно, вливаємо розведені в невеликій кількості молока спінені дріжджі, ретельно перемішуємо.

Ставимо в тепле місце. Коли підійде, додаємо 5 жовтків, 5 збитих у стійку піну білків, родзинки та вимішуємо. Тісто кладемо у гарно змащену маслом і посипану борошном форму, заповнивши її до половини.

Коли тісто підніметься в рівень з краями форми, випікаємо при температурі 180° до готовності.

Рецепт шоколадної паски

Інгредієнти: 

  • сир – 1 кг
  • вершкове масло – 400 г 
  • густа сметана – 2 склянки
  • цукор – 1 склянка
  • вершки – 1 склянка
  • шоколад – 200 г 
  • жовтки – 4 шт
  • білки – 2 шт
  • ванілін

Спосіб приготування: 

Протираємо сир через сито, змішуємо з вершковим маслом і густою сметаною. Потім змішуємо цукор з вершками і шоколадом, натертим на дрібній терці, додаємо ванілін.

Розмішуємо, доки не залишиться крупинок шоколаду. Шоколадну масу змішуємо з сиром, добре розтираємо. Збиваємо густі вершки та яєчні білки, з’єднуємо з приготовленим сиром. Додаємо дрібно нарізані цукати та родзинки.

Все перемішуємо, викладаємо у пасочницю, накриваємо кришкою, кладемо гніт і ставимо на добу в холодне місце.

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Теги
Великдень, Кулінарні рецепти
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