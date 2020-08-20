21 серпня – свято Мирона чудотворця: прикмети та звичаї

21 серпня щорічно відзначається день пам’яті святителя Мирона Критського або Мирона чудотворця.

У народі його називають Мироном Вітрогоном, бо в цей день часто бував сильний вітер.

За легендою, він був дуже доброю людиною, займався землеробством. Жителі Криту вибрали Мирона єпископом.

Одного разу в його комору залізли злодії. Замість того, щоб перешкодити, він допоміг їм накладати зерно у мішок та підняти його на плечі. Цей вчинок перевиховав злочинців, і вони почали чесне життя.

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Згідно з іншим переказом – коли річка Тритон вийшла з берегів, Мирон повернув її назад в русло, запобігши повінь.

Прикмети та звичаї 21 серпня:

Прийнято збирати в лісі ожину, пекти пироги та робити заготовки на зиму.

Стежили також за погодою: якщо вітер спокійний – осінь буде сонячною, якщо буря – вересень очікується непогожим.

Небо червоне на сході – до вітряної погоди.

Туман та роса вранці у Миронів день – погода буде хороша.

Сонце сідає в хмару – до дощу.

Жаби виходять на сушу і стрибають – до туману або дощу.

Іменинники 21 серпня: Мирон, Мойсей, Леонід, Омелян, Федір, Микола, Йосип, Григорій та Герман.

У вересні 2020 буде не так багато церковних свят, як було в серпні, але все ж кілька важливих дат є.