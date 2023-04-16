Герой мемів Чоткий паца Іван Марченко розповів про свої роки службі на Донбасі, як складно було пристосовуватися до нормального життя і що робив після 24 лютого 2022 року.

Популярність до Івана прийшла несподівано в 2014 році. Тоді він підірвав інтернет фразою “це реально мєрзость”. Відтоді до нього прижилося прізвисько Чоткий паца з Рівного, і він навіть знімав відео в цьому стилі, однак різко все обірвав, коли став на захист України.

Виявляється, що 30-річний Марченко воює вже дев’ять років. Спершу участь у Революції Гідності, далі – волонтерство і добровільне приєднання до штурмової групи на Донбасі у ролі бойового парамедика.

– Не можу і шкодувати, не можу і радіти… Я був під Попасною, і в Луганській області, і в Донецькій. Це той офіційний шматок, про який я можу говорити. Донбас мені вже дійсно як рідний, багато життя там пройшло. Ми сміємося з хлопцями, що начебто і додому хочеться, а начебто вже і тут, як удома, – каже Іван про свої роки на Донбасі.

Після п’яти років контракту Марченко повернувся додому, проте не міг звикнути до нормального життя і почав пити.

– Було нудно, не вистачало чуваків. Я звик, що навколо все вибухає, а тут був, як їжачок у тумані. Поки розберешся – важко, – зізнається він.

З такого стану його витягнула повномасштабна війна. Тоді Марченко прокинувся вдома від гулу, вибіг на ґанок і побачив, як ракети пролетіли повз. Приїхали односельці на машині, сказали – поїхали, він схопив рюкзак і поїхав.

Так Іван знову опинився у військкоматі, а після – на Донбасі. Незважаючи ні на що, вірить – усе буде добре.