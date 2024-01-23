Співачка Злата Огнєвіч зважилася на зміну іміджу. Артистка поділилася своїм перевтіленням із шанувальниками.

Злата Огнєвіч підстриглася під каре

В Instagram-stories Злата Огнєвіч зазначила, що періодично в її житті бувають зміни. Каже, пов’язано це чи то з особистим життям, чи то з творчістю, чи то з внутрішнім станом. Цього разу Огнєвіч вирішила зробити щось кардинальне, і торкнулося це її зачіски.

Злата вирішила підстригтися під каре. Вона показала шанувальникам фото до, яке було зроблено в салоні, на ньому артистка постала ще з довжиною. Наступний кадр з’явився після, на якому співачка вже постала з каре.

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Варто зазначити, нова зачіска личить Златі. І, до слова, Огнєвіч не єдина зірка, яка зважилася на такі кардинальні зміни з волоссям. Багато артисток часто експериментують із зачіскою, міняючи колір шевелюри або довжину, проте деякі роблять це вкрай рідко.

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