Українська співачка Аліна Гросу презентувала автобіографічний трек Виски, який написала ще 10 років тому.

У композиції розповідається про зради, несправедливий вибір.

– Я її написала, коли мені було 16, сидячи за роялем в інституті. Ця пісня є абсолютно автобіографічною. Це моя історія, про яку я довгий час мовчала, і тільки коли рани загоїлися, я вирішила вам її презентувати, – розповіла Аліна.

За її словами, всі ці 10 років вона шукала вдале звучання для цієї композиції.

– Надихалася 90-ми, фільмами, піснями та своїм життям. Пошук міг бути нескінченним, але я нарешті стала розсудливою і відчула, що все готове! Хоча цілком можливо, що через деякий час ми презентуємо інші версії, зокрема і ліричну. Цікаво, що цей трек став моїм щасливим квитком. Завдяки йому я потрапила до продюсерського центру, – додала Гросу.

Незабаром Гросу планує презентувати кліп на цей трек. До речі, режисерами відео виступатимуть сама співачка та її коханий актор Роман Полянський.

Що пишуть користувачі мережі:

Тільки я чую Бумер? Класна фішка! Я з татом у дитинстві дивилася! Шикарно! Чекаємо дуже кліп тепер!

Аліночка, кожна пісня супер! Натхнення у творчості!

Під’їхав новий хіт.

Як я чекала на цю пісню, дуже подобається! Але як розчарувало аранжування, це посилання до Бумера, навіщо це довге пілікання спочатку, від якого болить голова. Я засмучена таким вибором музики. Сподіваюся, буде ремікс. А пісня та мотив супер!