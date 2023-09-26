Українська продюсерка Аля Касперська стала жертвою пограбування. Трапилося це на трасі в Іспанії.

Каже, про цю схему знала, оскільки її попереджали знайомі, але все одно піймалася.

– Схема класична. Ти їдеш, сусідня машина блимає і просить зупинитися, показуючи, що з твоєю машиною біда. Ти зупиняєшся, один тебе відволікає, другий забирає сумку, – розповіла Аля.

Вона також проаналізувала, чому могла піймастися на гачок грабіжників. Оскільки Касперська вагітна, каже, погано почувалася на третьому триместрі, їй здавалося, що машину веде. До того ж зловмисники були літніми людьми і на дуже пристойній машині.

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– За час війни моя віра в людей досягла таких висот, що мені здавалося абсолютно неможливим пограбування вагітної жінки з шестирічною дитиною в машині. У рюкзаку, який забрали, були абсолютно всі документи, гроші, банківські картки. Щойно я сіла в машину, моя Матильда сказала: – Мамо, вони забрали твою сумку. Це момент, від якого мене досі пробиває електрикою через усе тіло, – розповіла Аля.

Зрештою вона ухвалила рішення погнатися за грабіжниками, наздогнала їх і притисла до узбіччя, однак далі нічого робити не стала, оскільки донька надто перелякалася.

Касперська повернулася на місце злочину, де виявила деякі свої документи. Грошей не було зовсім, але їй пощастило, оскільки повз проїжджав далекобійник із України, який зупинився і допоміг їй.

– Саша витягнув €50 і сказав: – Візьміть гроші. У мене більше немає, але до Валенсії вам вистачить. Подякувала Саші та сказала: – Дайте ваш номер картки, я обов’язково поверну. Саша відповів: – Не треба! По-перше, хтось має вам зараз повернути віру в людей. А по-друге, мені колись допомогли, а я тепер допомагаю вам. Може, одного разу ви допоможете комусь іншому, – поділилася історією продюсерка.

Зрештою, саме завдяки чоловікові з Білої Церкви Аля разом із донькою дісталася місця, до якого вони спочатку прямували.

Фото: Аля Касперська