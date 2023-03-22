22 березня росіяни безжально обстріляли Запоріжжя. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки, біля яких не розташовані жодні військові об’єкти.
Так, ворожий снаряд влучив просто в багатоповерховий будинок, де жили мирні жителі. За кадрами, що з’явилися в мережі, можна побачити, що деяку його частину повністю зруйновано. Країна-терорист продовжує воювати з мирним населення, оскільки на полі бою все, що вони можуть – зазнавати поразок.
Зірки шоу-бізнесу відреагували на обстріл Запоріжжя сьогодні, попросивши українців берегти себе і реагувати на сигнали повітряної тривоги. Також не стали приховувати селебритіз і своїх емоцій до російських окупантів, публікуючи кадри руйнувань, щоб увесь світ бачив, які звірства на нашій землі чинить ворог.
Актор Тарас Цимбалюк показав кадр зруйнованого житлового будинку, наголосивши, що в нього просто немає слів.
Співачка Злата Огнєвіч не розуміє – скільки ще мають страждати громадяни нашої країни.
– Палають квартири. Тут просто жили люди! Ненавиджу цю гниль, – емоційно і коротко висловилася артистка.
Ведучий Анатолій Анатоліч наголосив на тому, що під атакою опинилися будинки мирних людей і острів Хортиця.
– Запоріжжя під обстрілом та інші міста теж. Бережіть себе сьогодні, – звернувся він до підписників.
Телеведуча Леся Нікітюк показала момент влучання в будинок, залишивши хештег #росіякраїнатерорист.
Співачка Юлія Саніна також поділилася наслідками прильоту в житловий будинок Запоріжжя.
– Просто зараз, – написала вона.
Ведучий Андрій Бєдняков коротко написав на чорному тлі: – Запоріжжя. Знову.
Співачка Світлана Тарабарова наголосила, що ЗСУ прийдуть за всіма, хто причетний до воєнних злочинів проти України та її народу.
– Горіть у пеклі ті, хто натискає кнопку пуск. ЗСУ прийдуть за вами. Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучення по житлових кварталах, де живуть звичайні люди, діти, – написала виконавиця.
Співачка Надя Дорофєєва також показала відеомомент прямого влучання ракети в житловий будинок. Виконавиця зізналася, що їй не вистачає слів, щоб описати свої почуття.
22 березня в Запоріжжі під обстріл потрапили два дев’ятиповерхові будинки. Станом на 13:55 відомо про 18 постраждалих, серед них – двоє дітей семи і дев’яти років.
11 дорослих госпіталізовано. Четверо з них – у важкому стані, семеро – в середньому. На місці працюють рятувальники ДСНС і міської аварійно-рятувальної служби, медики, психологи, соцзахист, волонтери, міська асоціація шелтерів.
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