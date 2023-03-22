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ЗСУ прийдуть за вами! Реакція зірок на обстріл Запоріжжя

22 Березня 2023, 14:31
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Реакция звезд на обстрел Запорожья
Джерело: Злата Огнєвіч Леся Нікітюк Тарас Цимбалюк

22 березня росіяни безжально обстріляли Запоріжжя. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки, біля яких не розташовані жодні військові об’єкти.

Так, ворожий снаряд влучив просто в багатоповерховий будинок, де жили мирні жителі. За кадрами, що з’явилися в мережі, можна побачити, що деяку його частину повністю зруйновано. Країна-терорист продовжує воювати з мирним населення, оскільки на полі бою все, що вони можуть – зазнавати поразок.

Зірки шоу-бізнесу відреагували на обстріл Запоріжжя сьогодні, попросивши українців берегти себе і реагувати на сигнали повітряної тривоги. Також не стали приховувати селебритіз і своїх емоцій до російських окупантів, публікуючи кадри руйнувань, щоб увесь світ бачив, які звірства на нашій землі чинить ворог.

Зараз дивляться

Актор Тарас Цимбалюк показав кадр зруйнованого житлового будинку, наголосивши, що в нього просто немає слів.

Обстрел Запорожья - реакция Тараса Цымбалюка

Співачка Злата Огнєвіч не розуміє – скільки ще мають страждати громадяни нашої країни.

– Палають квартири. Тут просто жили люди! Ненавиджу цю гниль, – емоційно і коротко висловилася артистка.

Обстрел Запорожья - реакция Златы Огневич

Ведучий Анатолій Анатоліч наголосив на тому, що під атакою опинилися будинки мирних людей і острів Хортиця.

Обстрел Запорожья - реакция Анатолий Анатолича

– Запоріжжя під обстрілом та інші міста теж. Бережіть себе сьогодні, – звернувся він до підписників.

Телеведуча Леся Нікітюк показала момент влучання в будинок, залишивши хештег #росіякраїнатерорист.

Обстрел Запорожья - реакция Леси Никитюк

Співачка Юлія Саніна також поділилася наслідками прильоту в житловий будинок Запоріжжя.

Обстрел Запорожья - реакция Юлии Саниной

– Просто зараз, – написала вона.

Ведучий Андрій Бєдняков коротко написав на чорному тлі: – Запоріжжя. Знову.

Обстрел Запорожья - реакция Андрея Беднякова

Співачка Світлана Тарабарова наголосила, що ЗСУ прийдуть за всіма, хто причетний до воєнних злочинів проти України та її народу.

– Горіть у пеклі ті, хто натискає кнопку пуск. ЗСУ прийдуть за вами. Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучення по житлових кварталах, де живуть звичайні люди, діти, – написала виконавиця.

Співачка Надя Дорофєєва також показала відеомомент прямого влучання ракети в житловий будинок. Виконавиця зізналася, що їй не вистачає слів, щоб описати свої почуття.

Обстрел Запорожья - реакция Нади Дорофеевой

22 березня в Запоріжжі під обстріл потрапили два дев’ятиповерхові будинки. Станом на 13:55 відомо про 18 постраждалих, серед них – двоє дітей семи і дев’яти років.

11 дорослих госпіталізовано. Четверо з них – у важкому стані, семеро – в середньому. На місці працюють рятувальники ДСНС і міської аварійно-рятувальної служби, медики, психологи, соцзахист, волонтери, міська асоціація шелтерів.

Усе, що відомо про обстріл Запоріжжя 22 березня – читайте на Фактах ICTV.

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Теги
Запоріжжя Ракетні удари Росії українські зірки
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