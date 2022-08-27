Канадський актор Кіану Рівз порадував своїх шанувальників, зненацька з’явившись на їхнє весілля. Наречений побачив зірку в одному з пабів, і запросив його на церемонію – Кіану прийняв пропозицію, і зробив вечір незабутнім.

Ніккі та Джеймс Роаднайт одружилися в готелі Fawsley Hall, де також зупинявся Рівз. Актор зізнався, що під час зустрічі був трохи зайнятий, але пообіцяв прийти на весілля.

Персонал весілля за кілька годин після зустрічі заявив нареченому, що на заході з’явився дуже особливий гість. Актор відмовився від алкоголю – він заявив, що втомився від поїздки, але не проти сфотографуватися з новою сім’єю.

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– Все це було дуже хвилююче, і я підійшла, щоб привітатись і представитися, і я запропонувала йому випити. Він відмовився через тривалий переліт, був таким добрим, доброзичливим і привітав нас із весіллям, – заявила Ніккі.

Напередодні вночі його помітили місцеві жителі у сусідньому пабі The Fox and Hounds у Чарвелтоні, де він випив трохи віскі та позував із фанатами на камеру.

Сам актор не поспішає пов’язувати своє життя з іншою людиною – ще у квітні Кіану Рівз спровокував чутки про свої заручини з художницею Олександрою Грант. Щоправда, навіть чуток справа не зайшла – зірка продовжує з’являтися на чужих весіллях.