2 вересня в онлайн-кінотеатрі Prime Video вийшли перші два епізоди серіалу Володар перснів: Персні влади за книгами Толкіна. Щоправда, картина отримала неоднозначні відгуки – на агрегаторі Metacritic 37 критиків оцінили роботу в 71 бал зі 100, а ось користувачі обвалили оцінку до 2,1 із 10.

Огляд іноземних ЗМІ на прем’єру серіалу Володар перснів: Персні влади – далі у матеріалі.

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Британське авторитетне видання The Telegraph зацікавилося, чи коштує серіал тих $250 млн, які в нього вклали.

Серіал розкритикували за розтягнутий сюжет – лише за 2 години мова зайшла за Персні влади, заради яких і створювався цей проєкт. До цього глядача знайомили з тим, що відбувається, і зі світом, в якому все відбувається.

Також критикам не сподобалося, що Саурон не поспішає з’являтися на екранах, хоч це одна з ключових персон. Харфути, персонажі серіалу отримали ірландський акцент, який далеко не всім сподобається.

Американський журнал Rolling Stones про музику та поп-культуру детальніше розкрив свою думку про серіал.

– Вони не намагалися зняти якийсь блокбастер, а свою власну фантастичну епопею, засновану на одному із найбільших впливів на сагу Мартіна Пісня Льоду та Полум’я. Перші два епізоди Перснів влади наповнені карколомними візуальними ефектами, декількома яскраво намальованими персонажами.

Видання додало, що історія була б порожньою без переконливих героїв.

– Два епізоди – це невеликий розмір вибірки, і рівень збудження шоу набагато більше залежить від видовища, ніж від історій, – заявили у Rolling Stones.

Видання Variety зробило акцент на атмосфері – Володар перснів: Персні влади точно вписуються у всесвіт Гобітів та оригінальних частин.

– На візуальні ефекти режисери явно не скупилися – комп’ютерна графіка виглядає ефектно.

Щоправда, історія може здатися дуже стиснутою – не всім фанатам така розповідь може прийти до душі. Враховуючи таку кількість персонажів, запхати історію в 8 епізодів практично неможливо.

– Перші два епізоди напрочуд лаконічні та переконливі у своєму вступі. Можна легко сказати, що Amazon кинув усі свої кошти на цей проект, – заявили у Variety.

Також видання Vanity Fair зробило невеликий огляд серіалу про Середзем’я.

– Саме разюче і надихаюче у перших двох епізодах – це те, що серіал справді схожий на Володаря перснів. Серіал примудряється передати містичну поезію цього конкретного всесвіту. Поки що неясно, чи зможе шоу підтримувати цю іскру після перших двох частин, але зараз проєкт зробив майже неможливе.

Серіал також хвалять за дорогі ефекти, і вони дуже помітні на екрані – від деталей на лахміттях Харфута до снігового троля, який виразно лютує проти героїв шоу.

The Hollywood Reporter розкритикував серіал за циклічність історії – глядачам пропонують той самий сюжет, що і в оригінальній трилогії, але в іншому часовому відрізку. Також глядачам може не сподобатися тривалі діалоги – вони змушують нудьгувати, якщо хтось із персонажів каже понад хвилину за раз.