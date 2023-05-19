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Персони

Зрадять і вдруге: Melovin висловився про артистів, які “перевзулися” під час війни

19 Травня 2023, 09:53
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Melovin

Український співак Melovin розповів, що думає про артистів, які перевзулися на тлі війни, і з ким він не виступатиме на одній сцені.

– Що робити з цими артистами? Нічого. У бан і забули. Воно вже померло й перегоріло. Такі артисти не змінюються. Знаєш, це як зрада у стосунках – якщо людина зрадила, то це зробить це і вдруге, – заявив артист в інтерв’ю.

Під час розмови співаку нагадали про складні ситуації – наприклад, Лобода та Брежнєва, які допомагали Україні в умовах війни.

– Я давно вже говорив, що ніколи б не зробив те, що робили вони. Це на їхній совісті. Але я не знаю, як прийме цю ситуацію народ. Що ж до мене, то я просто артист – пишу музику і займаюся своїми справами. Але й у мене є кілька зірок, з якими я принципово виступати не буду. З деякими я б навіть не ср*в на одному городі, – зізнався музикант.

Нагадаємо, що ще у вересні 2022 року Melovin висловився про російськомовних українців та їхнє небажання переходити на рідну мову. На думку співака, це звичка, якої потрібно позбуватися, тим більше в умовах війни.

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Теги
Melovin Війна в Україні
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