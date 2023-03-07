Блогерка-зрадниця Софія Стужук стала мамою вчетверте. У неї та її обранця, бізнесмена з Латвії Антона Левданського, народилася донька.

Новиною про появу малятка зрадниця Батьківщини поділилася в Telegram-каналі, повідомивши, що дівчинка з’явилася на світ о 3:55. Новонароджену назвали Васею, очевидно – Василиною.

Не секрет, що блогерка віддає перевагу домашнім пологам і цей раз не став винятком. Софія оприлюднила фото, на яких зображена в басейні під час годування грудьми.

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– О 3:55 до нас прийшла Васенька. Одночасно мої найшвидші та найлегші пологи і найнезрозуміліші якісь вийшли. Згодом розповім, поки відпочиваю і продовжую вмирати від триваючих переймів, – написала вона.

Про те, що Стужук знову стане мамою, стало відомо наприкінці вересня 2022 року. За кілька днів до цього вона повідомила, що виходить заміж.

У Софії вже є троє дітей від першого шлюбу, покійного блогера Дмитра Стужука. Він помер в 2020 році від Covid-19.

Нагадаємо, що блогерка замовчує війну в Україні і навіть намагається знайти виправдання кривавим діям РФ. З початку повномасштабного вторгнення Стужук втекла до Риги, згодом заявивши, що не збирається повертатися до рідної країни.