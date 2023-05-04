Голлівудський актор Кевін Костнер приголомшений рішенням своєї дружини розлучитися. Крістін Баумгартнер захотіла піти від чоловіка через 18 років шлюбу, подавши заяву на розлучення.

І хоча перший шлюб Кевіна закінчився розлученням на $80 млн через чутки про зраду, друг актора впевнений, що тут про зраду не йдеться.

Востаннє пару бачили разом на Оскарі 2023 у березні, де вони посміхалися і позували.

– Кевін був дуже здивований діями Крістін, він явно не хоче розлучення і готовий прийняти її назад. Це розчаровує, адже він любить її і своїх дітей. Звинувачення у зрадах не відповідають дійсності. Не факт, що він взагалі знає про причини розлучення, – заявив близький друг Костнера.

Цілком можливо, що до такого рішення дружину підштовхнули тривалі знімання Кевіна далеко від дому.

– Спокуси дуже сильні, і голодний світ чекає, коли ти впадеш. Тож ви не можете навіть спробувати, не заплативши за це величезну ціну. Я намагаюся вести своє життя з певною кількістю гідності та розсудливості, але шлюб – це важка, важка робота, – раніше заявляв Костнер.

Колеги актора за серіалом Єллоустоун також здивовані розлученням.

– Ніхто не знав про якісь проблеми. Він не був “ізольованим” на знімальному майданчику і часто їздив додому, щоб відвідати свою сім’ю, – заявили інсайдери зі знімального майданчика.

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