VI національна кінопремія Золота дзиґа визнала Катерину Горностай найкращою режисеркою за фільм Стоп-Земля. Перемогу вона здобула в номінації Найкраща режисерська робота.

Горностай боролася за перемогу з іншими відомими українськими режисерами – у списку номінантів були Олег Сенцов і Тарас Дроня.

Катерина отримала далеко не одну нагороду – на Золота дзиґа вона здобула перемогу в категоріях Найкращий сценарій та Найкращий монтаж.

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Прем’єра фільму Стоп-Земля відбулася 2021 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Його сюжет усім давно знайомий – історія розповість про старшокласників звичайної київської школи, які проживають звичайні навчальні буди в очікуванні випускного. Шкільне кохання, аноніми та вирішальна дискотека – все те, що глядачеві покажуть у картині.

Нещодавно проєкт Кава з кардамоном визнали найкращим серіалом на премії Золота дзиґа. Проєкт складається з 10 серій, у яких розповідається доля юної дівчини та її кохання до одруженого польського шляхтича.