Британський музикант Род Стюарт прихистив сім’ю з України, яка була змушена залишити дімчерез вторгнення РФ. Артист сам знайшов котедж для Ростислава, Олени та їхніх п’ятьох дітей, а також сплатив оренду на рік уперед.

???? Sir Rod Stewart opens up on housing Ukrainian family: https://t.co/m5pG3Q23Pt pic.twitter.com/M24sGqtoTj — The Daily Record (@Daily_Record) October 18, 2022

Бажання допомогти українцям у Рода Стюарта з’явилося після того, як він із дружиною Пенні побачив новини.

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— Словами неможливо описати те, що ми спостерігали. Бомбардування невинних дітей, бомбардування лікарень і дитячих майданчиків. Як і всі, ми були зовсім не в собі. Я нікому цього не бажаю. Це зло, чисте зло, – зазначив музикант.

Спочатку Род Стюарт відправляв вантажівки з допомогою для біженців, а потім вивіз 16 людей з України до Берліна. Двом із них музикант дав роботу у своєму маєтку.

— Вони дуже вдячні. І це просто змушує мене хотіти робити більше. Зараз я думаю придбати інший будинок і дати притулок там набагато більше людей, – зізнається Стюарт.

Rod Stewart rented a home for a family of 7 Ukrainian refugees. He told the Daily Mirror that he & wife Penny Lancaster will pay both the rent & bills for at least a year as the Ukrainian family continue to settle into their new home. #Music pic.twitter.com/TUZv0CNeBW — Music Beat (@MusicBeat5) October 18, 2022

Музикант уже встиг відвідати українську родину у їхньому новому будинку. Вони зустріли легенду тепло — у вишиванках і з чаєм. Попри мовний бар’єр, їм вдалося мило провести час.