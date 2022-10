Британський музикант Род Стюарт прихистив сім’ю з України, яка була змушена залишити дімчерез вторгнення РФ. Артист сам знайшов котедж для Ростислава, Олени та їхніх п’ятьох дітей, а також сплатив оренду на рік уперед.

Бажання допомогти українцям у Рода Стюарта з’явилося після того, як він із дружиною Пенні побачив новини.

— Словами неможливо описати те, що ми спостерігали. Бомбардування невинних дітей, бомбардування лікарень і дитячих майданчиків. Як і всі, ми були зовсім не в собі. Я нікому цього не бажаю. Це зло, чисте зло, – зазначив музикант.

Спочатку Род Стюарт відправляв вантажівки з допомогою для біженців, а потім вивіз 16 людей з України до Берліна. Двом із них музикант дав роботу у своєму маєтку.

Rod Stewart rented a home for a family of 7 Ukrainian refugees. He told the Daily Mirror that he & wife Penny Lancaster will pay both the rent & bills for at least a year as the Ukrainian family continue to settle into their new home. #Music pic.twitter.com/TUZv0CNeBW

