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Зняв будинок і платить оренду: Род Стюарт прихистив багатодітну родину з України

19 Жовтня 2022, 12:45
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Род Стюарт
Джерело: Depositphotos

Британський музикант Род Стюарт прихистив сім’ю з України, яка була змушена залишити дімчерез вторгнення РФ. Артист сам знайшов котедж для Ростислава, Олени та їхніх п’ятьох дітей, а також сплатив оренду на рік уперед.

Бажання допомогти українцям у Рода Стюарта з’явилося після того, як він із дружиною Пенні побачив новини.

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— Словами неможливо описати те, що ми спостерігали. Бомбардування невинних дітей, бомбардування лікарень і дитячих майданчиків. Як і всі, ми були зовсім не в собі. Я нікому цього не бажаю. Це зло, чисте зло, – зазначив музикант.

Спочатку Род Стюарт відправляв вантажівки з допомогою для біженців, а потім вивіз 16 людей з України до Берліна. Двом із них музикант дав роботу у своєму маєтку.

— Вони дуже вдячні. І це просто змушує мене хотіти робити більше. Зараз я думаю придбати інший будинок і дати притулок там набагато більше людей, – зізнається Стюарт.

Музикант уже встиг відвідати українську родину у їхньому новому будинку. Вони зустріли легенду тепло — у вишиванках і з чаєм. Попри мовний бар’єр, їм вдалося мило провести час.

— Вони така чудова маленька родина, до того ж ввічливі. Ніхто з них не говорить англійською, але у них такі чудові манери, особливо у підлітків. Хоча я не знаю, які вони, коли мене тут немає, — сміється Стюарт.

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Джерело
Mirror
Теги
Біженці Війна в Україні
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