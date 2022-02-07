Знову про безтактність: Брежнєва відповіла на хейт про різницю у віці з Меладзе

40-річна відома співачка Віра Брежнєва прокоментувала різницю у віці зі своїм 58-річним чоловіком, композитором Костянтином Меладзе.

Артистка, відповідаючи на запитання фоловерів, зазначила, що деяких людей сильно цікавить різниця у віці в її шлюбі.

– Ви така молода, гарна. Навіщо вам такий старий чоловік? – запитали у співачки підписники.

Таке запитання Брежнєва назвала нетактовним.

– Зичу вам знайти свого чоловіка. Такого, щоб подобався вам, а не всім іншим, – написала Брежнєва.

Вона додала, що це запитання уже стало тригерною точкою для неї.

– Річ у тому, що щастя у стосунках залежить не від віку. А коли слухаєш своє серце, довіряєш його вибору, поважаєш себе та партнера, – поділилася артистка.

Також вона зазначила, що партнерам важливо працювати над стосунками, а на компроміси повинні йти не лише з одного боку. Віра Брежнєва вважає, що у стосунках важливо, коли у людей збігаються цінності та принципи.

Вона розповіла, що стосунки вимагають величезної праці та зусиль з обох боків.

– Але коли є основа – кохання і бажання бути з партнером, разом йти вперед, разом розвиватися, то у стосунках вік точно не відіграє ролі, – заявила співачка.