Старша донька співачки Олі Полякової, блогерка Маша потрапила до лікарні.
Маша Полякова показалася в лікарняній палаті
В Instagram-stories Маша оприлюднила фото з палати. На ньому вона постала лежачи на лікарняному ліжку.
– Не знову, а знову, – підписала фото Полякова.
Що саме сталося – поки що Маша розповідати не стала. А тому невідомо, які саме проблеми зі здоров’ям у неї виникли.
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До слова, напис на фото Полякової не просто так. Наприкінці минулого року і на початку 2024-го вона була частою гостею лікарень. Так, на початку січня стало відомо, що Маші Поляковій зробили операцію.
Згодом блогерка розповіла, що їй видалили жовчний міхур.