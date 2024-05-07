Старша донька співачки Олі Полякової, блогерка Маша потрапила до лікарні.

Маша Полякова показалася в лікарняній палаті

В Instagram-stories Маша оприлюднила фото з палати. На ньому вона постала лежачи на лікарняному ліжку.

– Не знову, а знову, – підписала фото Полякова.

Що саме сталося – поки що Маша розповідати не стала. А тому невідомо, які саме проблеми зі здоров’ям у неї виникли.

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До слова, напис на фото Полякової не просто так. Наприкінці минулого року і на початку 2024-го вона була частою гостею лікарень. Так, на початку січня стало відомо, що Маші Поляковій зробили операцію.

Згодом блогерка розповіла, що їй видалили жовчний міхур.