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Знову дівчинка: Олександр Зінченко вдруге став батьком

3 Серпня 2023, 10:26
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Зінченко

Відомий український футболіст Олександр Зінченко вдруге став батьком. У спортсмена народилася дівчинка, тож радісною новиною він поділився в Instagram.

– Ласкаво просимо в цей світ, наша принцесо. 2 серпня 2023 року, – підписала знімок Влада Седан, кохана Олександра.

На знімках можна побачити пару в пологовому будинку, де мати лежить в обіймах зі своїм новонародженим малятком. Над ними стоїть Олександр і цілує своїх коханих жінок.

Щоправда, ім’я для новонародженої пара поки що не розкрила.

Ймовірно, пологи відбулися в Англії, де сім’я живе досить тривалий час.

Нагадаємо, що у пари вже є дівчинка на ім’я Єва, яка з’явилася на світ два роки тому. Олександр і Влада зіграли весілля ще 2020 року.

Раніше Зінченко розповів, чи готовий він піти на фронт. Футболіст зізнався, що в Україну хоче повернутися після закінчення своєї спортивної кар’єри, і візьме зброю в руки, якщо буде така необхідність.

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