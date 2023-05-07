Знімання фінального сезону серіалу Дивні дива від Netflix припинені. Все через страйк сценаристів у Голлівуді, який почався на початку травня.

Про це заявили самі творці серіалу – брати Даффери – у Twitter.

– Робота над серіалом не припиняється. Хоча ми з нетерпінням чекаємо на початок знімання з нашим чудовим акторським складом і знімальною групою, це неможливо під час страйку. Ми сподіваємося, що скоро буде досягнуто справедливої угоди, і ми всі зможемо повернутися до роботи, – заявили творці Дивних див.

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then — over and out. #wgastrong — stranger writers (@strangerwriters) May 6, 2023

Нагадаємо, що 5 сезон серіалу буде фінальним. Традиційно він складатиметься з 8 епізодів.

Попередній сезон зміг встановити рекорд Netflix – на момент виходу він став найуспішнішим серед усіх серіалів компанії. Сумарно його подивилися понад 1 млрд годин.

Знімання почалися на початку травня, але швидко припинилися через страйк голлівудських сценаристів. Так, письменники зі світу кіно вимагають від Walt Disney і Netflix вищу зарплату. Сценаристам уже було запропоновано нові умови, але на них не погодилися.

Раніше подібний страйк тривав 100 днів і обійшовся Каліфорнії в понад $2 млрд.