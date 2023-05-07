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Кіно та серіали

Знімання 5 сезону Дивних див призупинено: творці назвали причину

7 Травня 2023, 14:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дивні дива

Знімання фінального сезону серіалу Дивні дива від Netflix припинені. Все через страйк сценаристів у Голлівуді, який почався на початку травня.

Про це заявили самі творці серіалу – брати Даффери – у Twitter.

– Робота над серіалом не припиняється. Хоча ми з нетерпінням чекаємо на початок знімання з нашим чудовим акторським складом і знімальною групою, це неможливо під час страйку. Ми сподіваємося, що скоро буде досягнуто справедливої угоди, і ми всі зможемо повернутися до роботи, – заявили творці Дивних див.

Нагадаємо, що 5 сезон серіалу буде фінальним. Традиційно він складатиметься з 8 епізодів.

Попередній сезон зміг встановити рекорд Netflix – на момент виходу він став найуспішнішим серед усіх серіалів компанії. Сумарно його подивилися понад 1 млрд годин.

Знімання почалися на початку травня, але швидко припинилися через страйк голлівудських сценаристів. Так, письменники зі світу кіно вимагають від Walt Disney і Netflix вищу зарплату. Сценаристам уже було запропоновано нові умови, але на них не погодилися.

Раніше подібний страйк тривав 100 днів і обійшовся Каліфорнії в понад $2 млрд.

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