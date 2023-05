Знімання фінального сезону серіалу Дивні дива від Netflix припинені. Все через страйк сценаристів у Голлівуді, який почався на початку травня.

Про це заявили самі творці серіалу – брати Даффери – у Twitter.

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then — over and out. #wgastrong

— stranger writers (@strangerwriters) May 6, 2023