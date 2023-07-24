Голлівудського актора Джонні Деппа знайшли непритомним у номері готелю в Будапешті.

Так, в Угорщину Депп приїхав разом зі своїм гуртом Hollywood Vampires, там у них мав відбутися концерт у рамках туру, проте колективу довелося скасувати виступ.

Джонні не з’явився на саундчек, а тому учасники гурту почали його шукати. Вони виявили актора непритомним у номері. Про це повідомляє видання Blikk.

Артиста госпіталізували. Що стало причиною його поганого стану – невідомо, проте близьке джерело припускає, що Депп міг перебувати під забороненими препаратами.

– Ми так багато чули, що Депп занадто багато тусувався, він навіть не міг вийти з готелю. Ми також чули, що йому викликали лікаря, щоб перевірити, чи не було в його організмі чогось забороненого, – сказав інсайдер.

Зазначимо, виступ Hollywood Vampires у Будапешті мав відбутися 18 липня. 22 липня колектив виступив у Польщі, і там зірка Піратів Карибського моря був у доброму здоров’ї.