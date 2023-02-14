Сьогодні, 14 лютого, відзначають найромантичніше свято в році – День святого Валентина. Період, коли в повітрі витає любов, коли закохані ще раз говорять про свої почуття одне одному, дарують квіти, подарунки та влаштовують побачення.

Українські селебриті – не виняток. Знаменитості цього дня зазвичай діляться фотографіями своїх других половинок, говорячи про почуття до них, і бажають шанувальникам любові.

Так, музичний продюсер Потап оприлюднив фото своєї дружини, співачки Насті Каменських. Артист наголосив, що для нього кохання – це його друга половинка.

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– Моя королева, моя душа, моє натхнення і моя підтримка! Я тебе люблю, зі святом, кохана, – написав він.

У свою чергу сама Настя Каменських також у цей день поділилася своїм фото, наголосивши, що кохання – це велика рушійна сила, яка керує людьми і спонукає на неймовірні вчинки.

– Мати, яка любить свою дитину, сини і доньки, які люблять Батьківщину, чоловіки і жінки, окрилені почуттям любові – це люди, здатні змінити світ силою своїх почуттів. Почуття окриляють, дають сил і роблять нас незламними. Тому важливо зберігати їх у серці і маленьких дрібницях, які нас оточують, – сказала виконавиця.

Актор Тарас Цимбалюк побажав своїм шанувальникам бути закоханими, оскільки почуття – зброя.

– Бережіть і примножуйте любов: вона переможе що завгодно! Цей день важливий! Нехай він існує тільки заради того, щоб зупинитися на мить і вкотре подумати про людину, яка робить тебе щасливішим! Я точно знаю: без кохання життя неповноцінне! І нічого в цьому світі не замінить справжніх емоцій, – зазначив він.

Акторка і учасниця романтичного реаліті Холостяк 12 Вікторія Варлей поділилася в День всіх закоханих віршем Ліни Костенко Очима ти сказав мені: люблю…

– Як класно навчитися любити себе, але велике щастя розділити цю любов із коханим! Кохайте одне одного, довіряйте і підтримуйте. Також не забувайте говорити слова любові своїм рідним не тільки в День всіх закоханих, а щодня, – наголосила Вікторія.

Співачка Світлана Тарабарова, яка незабаром втретє стане мамою, зазначила, що для багатьох батьків це день втомлених.

– Навіть коли все валиться з рук, коли: Ми ж домовлялися в цьому році без подарунків, коли часу на романтику, здається, немає, оскільки діти займають собою весь простір і час. Саме в таку хвилину згадайте, що вони з’явилися на світ саме завдяки вашій любові. Знайдіть хвилину обійняти і поцілувати одне одного. І встигнути сказати люблю. Тому що це головне! – сказала виконавиця.

Співак Володимир Дантес показав фото своєї коханої, дизайнерки Даші Кацуріної. Він не став марнословити, лише подякував їй.

Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя також подякував своїй дружині, співачці Альоші за сім’ю та їхніх дітей.