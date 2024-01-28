Співачка Аліна Гросу показалася під крапельницею. Що трапилося з артисткою – невідомо.

Аліні Гросу знадобилася допомога лікарів

В Instagram-stories Гросу повідомила, що з самого ранку перебуває під крапельницею. Вона показала себе, а також свою руку, в якій катетер. Також Аліна сфотографувала розчини для крапельниць, прикріпивши до фото пісню Клавдії Петрівни Я щаслива. Наразі виконавиця перебуває в рідних Чернівцях.

– Жесть добрий ранок, – коротко написала артистка.

Крім того, судячи з усього, допомога лікарів Гросу знадобилася не тільки вранці, а й напередодні ввечері.

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– День, якщо чесно, відстій. Крім роботи, на півдня потрапила до лікарів на крапельниці. Приїхати до Чернівців і не зачекінетися десь у лікарні нереально, – писала раніше співачка.

Нагадаємо, у середині січня Аліна Гросу дістала травму на зйомках свого нового кліпу. Тоді артистка зірвала півтора нігтя, а тому їй знадобилася допомога лікарів.