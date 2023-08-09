Більшість думає, що каре можна вкладати лише з рівним волоссям, проте на цій стрижці шикарний вигляд матимуть і елегантні хвилі.

Про те, як зробити легкі хвилі на каре, Фактам Life розкрила стилістка зачісок Єлизавета Чемерис.

– Локони – це улюблена зачіска багатьох дівчат, а особливою популярністю користується легка хвиля, яку можна створити різними способами. Легкі хвилі на каре – дуже милі, романтичні та невимушені, – наголошує стилістка.

До речі, зробити легкі хвилі на каре можна одразу двома способами.

– Можна використати прасочку або плойку. Дуже часто дівчата думають, що на каре неможливо зробити локони, але це не так. Варіантів є дуже багато, і вже вам обирати, який спосіб до вподоби, – додає Єлизавета.

Хвиля на каре за допомогою плойки:

Для створення такої укладки вам знадобиться плойка на 25 мм.

Перед накручуванням обов’язково наносимо термозахист. Ділимо волосся спочатку горизонтально, а потім вертикально. Крутимо пасма від обличчя, або чергуючи: одне пасмо від обличчя, а інше на обличчя (так хвилі виходять обʼємнішми). Після накручування прочісуємо волосся гребінцем або ж можна розібрати локони за допомогою пальців, поки вас не влаштує обʼєм кучериків, і фіксуємо лаком.

Хвиля на каре за допомогою випрямляча:

Перед накруткою обов’язково наносимо термозахист. Ділимо волосся спочатку горизонтально, а потім вертикально. Відокремлюємо пасмо, вставляємо зверху у прасочку, робимо повний оберт, і тільки після цього під кутом 90 градусів починаємо повільно опускати випрямляч до кінця пасма. І так крутимо усе волосся. Крутити можна або усе волосся від обличчя, або чергуючи – для більшого об’єму. Коли усе волосся накручене, трохи збризкуємо лаком і прочісуємо гребінцем, а наприкінці, коли вас усе влаштовує, також фіксуємо лаком.