Більшість думає, що каре можна вкладати лише з рівним волоссям, проте на цій стрижці шикарний вигляд матимуть і елегантні хвилі.
Про те, як зробити легкі хвилі на каре, Фактам Life розкрила стилістка зачісок Єлизавета Чемерис.
– Локони – це улюблена зачіска багатьох дівчат, а особливою популярністю користується легка хвиля, яку можна створити різними способами. Легкі хвилі на каре – дуже милі, романтичні та невимушені, – наголошує стилістка.
До речі, зробити легкі хвилі на каре можна одразу двома способами.
– Можна використати прасочку або плойку. Дуже часто дівчата думають, що на каре неможливо зробити локони, але це не так. Варіантів є дуже багато, і вже вам обирати, який спосіб до вподоби, – додає Єлизавета.
Хвиля на каре за допомогою плойки:
Для створення такої укладки вам знадобиться плойка на 25 мм.
- Перед накручуванням обов’язково наносимо термозахист. Ділимо волосся спочатку горизонтально, а потім вертикально.
- Крутимо пасма від обличчя, або чергуючи: одне пасмо від обличчя, а інше на обличчя (так хвилі виходять обʼємнішми).
- Після накручування прочісуємо волосся гребінцем або ж можна розібрати локони за допомогою пальців, поки вас не влаштує обʼєм кучериків, і фіксуємо лаком.
Хвиля на каре за допомогою випрямляча:
- Перед накруткою обов’язково наносимо термозахист. Ділимо волосся спочатку горизонтально, а потім вертикально.
- Відокремлюємо пасмо, вставляємо зверху у прасочку, робимо повний оберт, і тільки після цього під кутом 90 градусів починаємо повільно опускати випрямляч до кінця пасма. І так крутимо усе волосся.
- Крутити можна або усе волосся від обличчя, або чергуючи – для більшого об’єму.
- Коли усе волосся накручене, трохи збризкуємо лаком і прочісуємо гребінцем, а наприкінці, коли вас усе влаштовує, також фіксуємо лаком.
Проте стилістка зазначає, що є кілька набагато простіших варіантів зробити локони на каре.
- Це локони на бігуді. Потрібно нанести пінку на волосся, розділити його та обгорнути кожне пасмо на бігуді. Згодом трохи підсушити волосся й акуратно звільнити. Тоді прочісуємо волосся і фіксуємо лаком.
- Локони за допомогою косичок. На ніч заплести одну косичку – на кшталт колоска, або декілька – і на ранок все це розплести, отримавши легкі хвилі.
- Локони на каре за допомогою насадки диффузора на фені. Миємо волосся, наносимо термозахист, невеликими прядками укладаємо волосся в насадку й сушимо. Наприкінці можна прочесати волосся та зафіксувати лаком.