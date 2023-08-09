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Мода

Зможе будь-хто! Стиліст розповіла, як зробити хвилі на каре

9 Серпня 2023, 11:19
Євгенія Шапоренко журналіст, випусковий редактор YouTube-каналу Факти ICTV
Хвилі на каре - як зробити
Джерело: Unsplash

Більшість думає, що каре можна вкладати лише з рівним волоссям, проте на цій стрижці шикарний вигляд матимуть і елегантні хвилі. 

Про те, як зробити легкі хвилі на каре, Фактам Life розкрила стилістка зачісок Єлизавета Чемерис. 

– Локони – це улюблена зачіска багатьох дівчат, а особливою популярністю користується легка хвиля, яку можна створити різними способами. Легкі хвилі на каре дуже милі, романтичні та невимушені, – наголошує стилістка. 

Хвилі на каре - як зробити

До речі, зробити легкі хвилі на каре можна одразу двома способами. 

– Можна використати прасочку або плойку. Дуже часто дівчата думають, що на каре неможливо зробити локони, але це не так. Варіантів є дуже багато, і вже вам обирати, який спосіб до вподоби, – додає Єлизавета.

Хвиля на каре за допомогою плойки:

Для створення такої укладки вам знадобиться плойка на 25 мм.

  1. Перед накручуванням обов’язково наносимо термозахист. Ділимо волосся спочатку горизонтально, а потім вертикально.
  2. Крутимо пасма від обличчя, або чергуючи: одне пасмо від обличчя, а інше на обличчя (так хвилі виходять обʼємнішми).
  3. Після накручування прочісуємо волосся гребінцем або ж можна розібрати локони за допомогою пальців, поки вас не влаштує обʼєм кучериків, і фіксуємо лаком.

Хвиля на каре за допомогою випрямляча:

  1. Перед накруткою обов’язково наносимо термозахист. Ділимо волосся спочатку горизонтально, а потім вертикально.
  2. Відокремлюємо пасмо, вставляємо зверху у прасочку, робимо повний оберт, і тільки після цього під кутом 90 градусів починаємо повільно опускати випрямляч до кінця пасма. І так крутимо усе волосся.
  3. Крутити можна або усе волосся від обличчя, або чергуючи для більшого об’єму.
  4. Коли усе волосся накручене, трохи збризкуємо лаком і прочісуємо гребінцем, а наприкінці, коли вас усе влаштовує, також фіксуємо лаком.

Проте стилістка зазначає, що є кілька набагато простіших варіантів зробити локони на каре. 

  1. Це локони на бігуді. Потрібно нанести пінку на волосся, розділити його та обгорнути кожне пасмо на бігуді. Згодом трохи підсушити волосся й акуратно звільнити. Тоді прочісуємо волосся і фіксуємо лаком.  
  2. Локони за допомогою косичок. На ніч заплести одну косичку – на кшталт колоска, або декілька – і на ранок все це розплести, отримавши легкі хвилі. 
  3. Локони на каре за допомогою насадки диффузора на фені. Миємо волосся, наносимо термозахист, невеликими прядками укладаємо волосся в насадку й сушимо. Наприкінці можна прочесати волосся та зафіксувати лаком.
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